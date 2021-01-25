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Фото британского штамма коронавируса: как он выглядит

16:00 25.01.2021 Фото: © Роспотребнадзор/ТАСС
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Мутации, характерные для этого штамма, не сказываются на эффективности вакцины "Эпиваккорона", отметили в ведомстве.

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В Роспотребнадзоре сделали первое в мире фото "британского" штамма коронавируса

Специалисты ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировали "британский" штамм коронавируса. Об этом в понедельник говорится на сайте ведомства.

"Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса", - говорится в сообщении. Изучаются, в частности, его структурные особенности, а также проявления в экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных и клеточных культурах.

В Роспотребнадзоре отметили, что ПЦР-тесты, разработанные учреждениями ведомства и зарегистрированные в РФ, выявляют случаи заражения "британским" штаммом надежно, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора отличает немутантные формы от вариантного вируса.

По данным ведомства, характерные для "британского" штамма мутации не сказываются на эффективности вакцины "Эпиваккорона". На сайте Роспотребнадзора уточняется, что в ее состав входят пептидные антигены - они относятся к не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями консервативным участкам вирусного белка.

Источник: ТАСС

COVID-19 коронавирус микроскоп пандемия
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