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Особенности жилой недвижимости в Турции

15:04 25.01.2021
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Турецкая жилая недвижимость – прибыльное капиталовложение.

Турецкая жилая недвижимость – прибыльное капиталовложение

В последнее время Турция характеризуется высокими показателями социально-экономического и политического развития. При этом страна отличается хорошим уровнем безопасности проживания. Сюда стремятся многие европейцы для полноценного отдыха. Учитывая все это, жилье в Турции востребовано и вложения в него считаются выгодными инвестициями. Еслинедвижимость в Турции купить, то можно сдавать его в аренду посезонно и получать хорошую прибыль.

Недвижимости в Турции отличается доступными ценами в сравнении с другими европейскими странами. Кроме того в стране предлагается большой выбор жилья, поэтому подобрать подходящий вариант абсолютно не сложно.

Самым популярным видом жилья в Турции считаются стандартные квартиры в многоэтажных домах или комплексах. На турецком языке их название звучит как DAIRE. Такие объекты недвижимости входят в низкий и средний ценовой сегмент.

Элитные квартиры - или RESIDENCE также пользуются спросом у иностранцев. Они расположены в элитных комплексах. Их характерными особенностями является наличие:

  • Большой ухоженной территории.
  • Подземной парковки.
  • Охраны.
  • Фитнесс-центра.

Элитные квартиры отличаются высококачественной отделкой, в них предусмотрены панорамные окна, имеется газовое отопление или подогрев полов, вся необходимая встроенная бытовая техника.

Отдельно стоящие дома, MÜSTAKİL EV на турецком языке отличаются повышенной комфортностью. Их можно приобрести как в городской черте, так и за городом. В отдельную категорию выделяют виллы, которые относят к жилью премиум-класса. Такие объекты недвижимости обычно приобретают те, кто планирует приехать в Турцию на ПМЖ.

Самые дачные инвестиции в жилую недвижимость Турции окупаются в течение пары лет. Более выгодно приобретать жилье «на этапе котлована». Это связано с тем, что к моменту сдачи в эксплуатации жилье значительно вырастет в цене, как правило, стоимость его увеличивается на 20-50%.

Государственная политика направлена на привлечение иностранных инвестиций в рынок недвижимости. Поэтому при покупке жилья иностранцами предусмотрена упрощенная процедура получения свидетельства на право собственности. Кроме того иностранцы могут воспользоваться ипотечным кредитом. После приобретения жилья иностранцы получают вид на жительство, а в дальнейшем по упрощенной процедуре могут оформить гражданство.

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