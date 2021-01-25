Борьба с короедами: как избавиться от короедов

Эта страница представляет собой экспертное руководство по избавлению от заражений короедами с помощью продуктов и методов, предложенных нашими опытными специалистами по борьбе с вредителями.

Эта страница представляет собой экспертное руководство по избавлению от заражений короедами с помощью продуктов и методов, предложенных нашими опытными специалистами по борьбе с вредителями.

Как избавиться от короеда

Деревья являются важной частью экологической системы, потому что они дают тень и помогают производить кислород. Также их приятно иметь для эстетики пейзажа или двора. К сожалению, в окружающей среде существует множество опасных для деревьев угроз, таких как вредители-короеды. Избавиться от данной проблемы поможет средство от короеда Xilix GEL.

Что больше всего беспокоит жуков-короедов, так это то, что они становятся круглогодичной проблемой из-за их растущей способности выживать зимой и повреждения деревьев, испытывающих стресс от смены времен года.

Важно сначала идентифицировать и убедиться, что вы имеете дело с жуками-короедами, а не с другими вредителями. Неправильная идентификация приводит к использованию неправильного метода лечения, что, в свою очередь, ведет к пустой трате денег и времени.

Вот некоторые отличительные факты о жуках-короедах:

Жуки-короеды получили свое название, потому что размножаются внутри коры деревьев.

Вид дерева, на которое нападают жуки, и место, где они нападают на эти деревья, помогает лучше идентифицировать их.

Жуки-короеды обычно темно-красного, черного или коричневого цвета, имеют цилиндрическую форму и твердое тело.

Они очень маленькие, размером с рисовое зерно. У них жесткие передние крылья, которые служат оболочкой для более мягких крыльв.

У них также очень прочный ротовой аппарат, благодаря которому их легко рвать на дерево.

Личинки короеда имеют пастообразный белый цвет и выглядят как маленькие личинки с темно-коричневой головкой.

Где смотреть

Сосредоточьтесь на деревьях на вашем участке. Особенно внимательно следите за стволами и ветвями деревьев. В некоторых случаях повреждение может быть настолько серьезным, что дерево невозможно спасти, и вам, возможно, придется удалить дерево.

Что искать

Ищите признаки повреждения деревьев или живых короедов. Область, где дерево повреждено, вид дерева и тип повреждения могут помочь вам определить, какое заражение короедом у вас есть, как указано в разделе идентификации.