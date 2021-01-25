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Отдал приказ атаковать американские корабли без предупреждения Китай

17:45 25.01.2021 Фото: pixabay.com, коллаж a.danilov
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Ранее береговая охрана КНР не имела таких полномочий и все вопросы приходилось решать через министерство обороны страны.

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Китай отдал приказ атаковать американские корабли без предупреждения

Минобороны КНР позволило экипажам боевых кораблей атаковать американские корабли без предупреждения.

Министерство обороны КНР приняло решение отдать приказ экипажам судов береговой охраны страны атаковать военные и гражданские морские суда без дополнительных запросов и предупреждений. Такое распоряжение было отдано после того, как к территориальным водам Китая приблизилась авианосная ударная группа ВМС США, при этом, береговой охране разрешили препятствовать проходу американских кораблей, а в случае провокации и агрессивных действий, незамедлительно атаковать противника.

Ранее береговая охрана КНР не имела таких полномочий и все вопросы приходилось решать через министерство обороны страны, однако, опубликованный документ свидетельствует о том, что экипажи получили возможность использовать своё вооружение и осуществлять захват любых кораблей, причём, относится это не только к территориальным водам КНР, но и к водам, расположенным вблизи них, в случае возникновения какой-либо потенциальной опасности.

Следует отметить, что накануне днём Китай поднял в воздух 6 стратегических бомбардировщиков H-6K и 15 истребителей, которые продемонстрировали авианосной ударной группе США, готовность применения вооружения, в результате чего АУГ вынуждена была прервать своё движение.

Источник: avia.pro

агрессия война. Китай. сша
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