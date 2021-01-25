Коронавирус в России: число зараженных за сутки на 25 января. Статистика удивляет

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 290 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1985 (10,3%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0%
2. Республика Тыва 0,1%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,2%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 738 690 случаев (+0,52%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 003 человека:
Москва — 5274
Московская область — 1118
Санкт-Петербург — 899
Нижегородская область — 491
Свердловская область — 396
Ростовская область — 371
Челябинская область — 369
Красноярский край — 319
Хабаровский край — 301
Архангельская область — 294
Кировская область — 284
Вологодская область — 279
Саратовская область — 279
Самарская область — 255
Тверская область — 252
Краснодарский край — 250
Новгородская область — 236
Волгоградская область — 233
Ханты-Мансийский автономный округ — 213
Омская область — 211
Республика Карелия — 210
Ленинградская область — 201
Ямало-Ненецкий автономный округ — 197
Тульская область — 195
Ульяновская область — 193
Удмуртская Республика — 186
Смоленская область — 184
Ярославская область — 177
Воронежская область — 176
Республика Коми — 174
Тамбовская область — 167
Пензенская область — 166
Кемеровская область — 157
Оренбургская область — 154
Чеченская Республика — 153
Республика Саха (Якутия) — 152
Республика Дагестан — 148
Тюменская область — 143
Мурманская область — 142
Амурская область — 134
Брянская область — 133
Калужская область — 128
Липецкая область — 124
Забайкальский край — 122
Пермский край — 118
Алтайский край — 118
Иркутская область — 118
Псковская область — 112
Владимирская область — 111
Республика Бурятия — 111
Орловская область — 107
Калининградская область — 106
Томская область — 105
Приморский край — 105
Республика Чувашия — 104
Курская область — 96
Рязанская область — 96
Республика Татарстан — 95
Новосибирская область — 90
Ставропольский край — 88
Курганская область — 87
Астраханская область — 84
Кабардино-Балкарская Республика — 83
Республика Мордовия — 71
Севастополь — 68
Карачаево-Черкесская Республика — 65
Камчатский край — 65
Сахалинская область — 63
Республика Северная Осетия - Алания — 62
Республика Хакасия — 59
Республика Калмыкия — 52
Республика Адыгея — 48
Республика Алтай — 46
Ивановская область — 42
Республика Марий Эл — 39
Республика Крым — 35
Магаданская область — 28
Республика Ингушетия — 26
Республика Тыва — 16
Белгородская область — 13
Костромская область — 12
Еврейская автономная область — 10
Республика Башкортостан — 7
Ненецкий автономный округ — 1
Чукотский автономный округ — 1
За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 150 763.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 99,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 335 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 тыс. 332 человека.
Источник: стопкоронавирус.рф