Коронавирус в России: число зараженных за сутки на 25 января. Статистика удивляет

За весь период по России умерло 69 918 человек.

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 19 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 290 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1985 (10,3%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,1%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,2%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 738 690 случаев (+0,52%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 003 человека:

Москва — 5274

Московская область — 1118

Санкт-Петербург — 899

Нижегородская область — 491

Свердловская область — 396

Ростовская область — 371

Челябинская область — 369

Красноярский край — 319

Хабаровский край — 301

Архангельская область — 294

Кировская область — 284

Вологодская область — 279

Саратовская область — 279

Самарская область — 255

Тверская область — 252

Краснодарский край — 250

Новгородская область — 236

Волгоградская область — 233

Ханты-Мансийский автономный округ — 213

Омская область — 211

Республика Карелия — 210

Ленинградская область — 201

Ямало-Ненецкий автономный округ — 197

Тульская область — 195

Ульяновская область — 193

Удмуртская Республика — 186

Смоленская область — 184

Ярославская область — 177

Воронежская область — 176

Республика Коми — 174

Тамбовская область — 167

Пензенская область — 166

Кемеровская область — 157

Оренбургская область — 154

Чеченская Республика — 153

Республика Саха (Якутия) — 152

Республика Дагестан — 148

Тюменская область — 143

Мурманская область — 142

Амурская область — 134

Брянская область — 133

Калужская область — 128

Липецкая область — 124

Забайкальский край — 122

Пермский край — 118

Алтайский край — 118

Иркутская область — 118

Псковская область — 112

Владимирская область — 111

Республика Бурятия — 111

Орловская область — 107

Калининградская область — 106

Томская область — 105

Приморский край — 105

Республика Чувашия — 104

Курская область — 96

Рязанская область — 96

Республика Татарстан — 95

Новосибирская область — 90

Ставропольский край — 88

Курганская область — 87

Астраханская область — 84

Кабардино-Балкарская Республика — 83

Республика Мордовия — 71

Севастополь — 68

Карачаево-Черкесская Республика — 65

Камчатский край — 65

Сахалинская область — 63

Республика Северная Осетия - Алания — 62

Республика Хакасия — 59

Республика Калмыкия — 52

Республика Адыгея — 48

Республика Алтай — 46

Ивановская область — 42

Республика Марий Эл — 39

Республика Крым — 35

Магаданская область — 28

Республика Ингушетия — 26

Республика Тыва — 16

Белгородская область — 13

Костромская область — 12

Еврейская автономная область — 10

Республика Башкортостан — 7

Ненецкий автономный округ — 1

Чукотский автономный округ — 1

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 150 763.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 99,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 335 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 тыс. 332 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф