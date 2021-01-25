Смерть от коронавируса: сколько человек потеряла Россия за сутки на 25 января

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 150 763.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 003 человека

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 290 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1985 (10,3%) без клинических проявлений.

За последние сутки подтверждено 456 смертей:

Москва — 61

Санкт-Петербург — 59

Красноярский край — 25

Московская область — 21

Краснодарский край — 19

Ростовская область — 17

Нижегородская область — 16

Свердловская область — 16

Воронежская область — 15

Республика Чувашия — 13

Пермский край — 11

Челябинская область — 10

Иркутская область — 10

Алтайский край — 9

Тульская область — 8

Республика Алтай — 8

Новосибирская область — 8

Республика Саха (Якутия) — 8

Республика Крым — 7

Омская область — 7

Владимирская область — 6

Ивановская область — 6

Ярославская область — 6

Белгородская область — 5

Республика Коми — 5

Мурманская область — 5

Севастополь — 5

Приморский край — 5

Смоленская область — 4

Волгоградская область — 4

Удмуртская Республика — 4

Липецкая область — 3

Орловская область — 3

Тамбовская область — 3

Кабардино-Балкарская Республика — 3

Республика Башкортостан — 3

Республика Татарстан — 3

Оренбургская область — 3

Ханты-Мансийский автономный округ — 3

Амурская область — 3

Хабаровский край — 3

Курская область — 2

Ленинградская область — 2

Республика Калмыкия — 2

Забайкальский край — 2

Костромская область — 1

Вологодская область — 1

Псковская область — 1

Астраханская область — 1

Республика Дагестан — 1

Чеченская Республика — 1

Республика Мордовия — 1

Кировская область — 1

Саратовская область — 1

Ямало-Ненецкий автономный округ — 1

Республика Тыва — 1

Кемеровская область — 1

Республика Бурятия — 1

Камчатский край — 1

Еврейская автономная область — 1

За весь период по России умерло 69 918 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 99,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 335 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 тыс. 332 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф