Смерть от коронавируса: сколько человек потеряла Россия за сутки на 25 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 290 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1985 (10,3%) без клинических проявлений.
За последние сутки подтверждено 456 смертей:
Москва — 61
Санкт-Петербург — 59
Красноярский край — 25
Московская область — 21
Краснодарский край — 19
Ростовская область — 17
Нижегородская область — 16
Свердловская область — 16
Воронежская область — 15
Республика Чувашия — 13
Пермский край — 11
Челябинская область — 10
Иркутская область — 10
Алтайский край — 9
Тульская область — 8
Республика Алтай — 8
Новосибирская область — 8
Республика Саха (Якутия) — 8
Республика Крым — 7
Омская область — 7
Владимирская область — 6
Ивановская область — 6
Ярославская область — 6
Белгородская область — 5
Республика Коми — 5
Мурманская область — 5
Севастополь — 5
Приморский край — 5
Смоленская область — 4
Волгоградская область — 4
Удмуртская Республика — 4
Липецкая область — 3
Орловская область — 3
Тамбовская область — 3
Кабардино-Балкарская Республика — 3
Республика Башкортостан — 3
Республика Татарстан — 3
Оренбургская область — 3
Ханты-Мансийский автономный округ — 3
Амурская область — 3
Хабаровский край — 3
Курская область — 2
Ленинградская область — 2
Республика Калмыкия — 2
Забайкальский край — 2
Костромская область — 1
Вологодская область — 1
Псковская область — 1
Астраханская область — 1
Республика Дагестан — 1
Чеченская Республика — 1
Республика Мордовия — 1
Кировская область — 1
Саратовская область — 1
Ямало-Ненецкий автономный округ — 1
Республика Тыва — 1
Кемеровская область — 1
Республика Бурятия — 1
Камчатский край — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 69 918 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 99,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 335 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 тыс. 332 человека.
Источник: стопкоронавирус.рф