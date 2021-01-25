Любовница военного две недели пряталась в шкафу на авиабазе. Ее нашли по запаху

Мужчина привез девушку на базу после рождественского отпуска в багажнике автомобиля, надеясь спрятать у себя в комнате.

Как пояснила газета, мужчина пытался сохранить присутствие женщины в тайне

В Великобритании авиамеханик две недели прятал женщину в своей комнате на территории базы Военно-морского флота, пишет газета The Sun.

Как пояснила газета, мужчина пытался сохранить присутствие женщины в тайне, повесив на двери табличку с просьбой не убирать в комнате. Однако жалобы на запах из помещения привели к тому, что в комнату ворвалась группа офицеров, которая и нашла женщину за одеждой военного в шкафу.

На базе опасаются, что уроженка одной из стран Востока и обладательница голландского паспорта могла его обмануть и выведывать у него секреты. Мужчина отверг подозрения, что его возлюбленная является шпионкой. Источник в военно-морских силах рассказал, что женщина находилась на охраняемой территории без разрешения.

По информации газеты, пара познакомилась в 2019 году. Мужчина привез девушку на базу после рождественского отпуска в багажнике автомобиля, надеясь спрятать у себя в комнате.

Источник издания отметил, что мужчина совершил серьезное нарушение и ему может грозить тюремное заключение. Женщина покинула Британию.

Представитель ВМФ заявил, что инцидент расследуют. Он подчеркнул, что женщина является гражданкой ЕС, а обвинений в шпионаже ей не предъявляли.