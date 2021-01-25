Какие уголовные дела возбуждены из-за акций протеста в поддержку Навального. Список

Албуров и Ярмыш были арестованы еще накануне акций протеста, 22 января, за призывы к участию в несанкционированном мероприятии на 10 и на 9 суток, соответственно.

На данный момент известно о четырех делах в связи с применением насилия к силовикам

В России 23 января прошли масштабные акции протеста в поддержку политика Алексея Навального. По оценкам наблюдателей, на митингах и шествиях в 125 городах были задержаны свыше 3,6 тыс. человек. Для большинства задержанных все закончится штрафом или административным арестом. Но некоторым гражданам, кто вышел на улицы или агитировал, грозит уголовная ответственность. По данным «ОВД-Инфо», из-за протестных акций возбуждено уже не менее 15 уголовных дел — в Москве, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других городах.

Москва

Больше всего уголовных дел по итогам акции 23 января возбуждено в российской столице. На данный момент известно о четырех делах в связи с применением насилия к силовикам (статья 318 УК РФ). По версии СК, на митинге «агрессивно настроенные граждане» избили двух сотрудников Росгвардии и полицейского, распылив в лицо одному из них слезоточивый газ. Это произошло на Сретенском бульваре, писали СМИ. А в Пресненском районе «мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего».

Кроме того, в Москве возбуждены дела о хулиганстве (213 УК РФ), умышленном повреждении имущества (167 УК РФ) и по факту перекрытия дорог и тротуаров (часть 1 статьи 267 УК РФ).

«Ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, повлекшее остановку дорожного движения и блокировку транспортных коммуникаций объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети Москвы», — говорится на сайте ГУ МВД России по Москве.

Владивосток

В дальневосточной столице возбуждены три уголовных дела. Два — по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). В СК заявляют, что в одном случае 28-летний местный житель в ходе митинга на улице Светланской «схватил рукой за шею и попытался повалить на землю сотрудника Росгвардии», после чего дважды его ударил. Сейчас подозреваемый задержан. Второй случай произошел на той же улице. Неизвестный в маске несколько раз ударил полицейского, после чего скрылся в толпе.

Еще во Владивостоке возбуждено дело об умышленном блокировании автомобильных дорог (часть 1 статьи 267 УК), что создавало угрозу жизни и здоровью граждан. В УМВД РФ по Приморскому краю цитируют диспетчеров «скорой помощи»: по их словам, из-за перекрытия дорог на акциях протеста врачи не смогли проехать на четыре срочных вызова, один из которых был к девятимесячному ребенку, а также к тяжелобольным с пневмонией.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге тоже появилось дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»). В СК сообщают, что 23 января на Сенатской площади 36-летний мужчина ударил кулаком полицейского, который пытался его задержать. Из-за этого силовик упал на асфальт. «Убегая с места происшествия, мужчина также ударил коллегу пострадавшего, после чего скрылся среди митингующих граждан», — уточняют в ведомстве. В настоящее время подозреваемый задержан.

В свою очередь полиция в Петербурге возбудила уголовное дело по факту препятствования движению (часть 1 статьи 267 УК РФ — «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»), сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

«В частности, массово выйдя на проезжую часть Малой Морской улицы, группа граждан создала угрозу безопасности граждан, своими действиями вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов», — говорится в сообщении ведомства. Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, никто пока не задержан.

Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело против 17-летнего студента колледжа связи и информатики за призывы прийти на акцию протеста 23 января. Подростка заподозрили в подстрекательстве к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК РФ). Дома у него провели обыск.

По версии СК, юноша призывал к беспорядкам на своей странице в соцсети «ВКонтакте», где публиковал видео и тестовые сообщения. «В текстовых записях и видеообращении содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения лиц, которые намерены участвовать в акции протеста 23 января, скрывать свое лицо, двигаться, чтобы не замерзнуть, выкрикивать высказывания, использовать сцепки, примененные белорусами, в случае попыток задержания убегать, оказывать сопротивление, в том числе применяя насилие, имеющиеся под рукой предметы», — написано в постановлении, копию которого опубликовала «Апология протеста».

Правозащитники сообщают, что в рамках этого дела ростовские следователи допрашивают и других несовершеннолетних.

Новосибирск и Казань

Уголовные дела о призывах к массовым беспорядкам также возбуждены в Новосибирске и Казани. Новосибирские следователи сообщают, что дело по части 3 статьи 212 УК РФ касается призывов в социальных сетях, по которым уже проведена лингвистическая экспертиза. Она выявила «деструктивные призывы по отношению к представителям власти». Подозреваемому — 20 лет, он задержан, дома у него проведен обыск.

В Татарстане в аналогичном деле пока нет фигурантов. Местный СК уточняет, что 20 января «неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января; при этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению».

Дело «о вовлечении подростков в противоправные действия»

22 января Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность» (пункты «а», «в» части 2 статьи 151.2 УК РФ) из-за постов с анонсами акций в поддержку Навального.

«Сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях TikTok, „ВКонтакте“, Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах 23 января», — сказано в заявлении СК. В ведомстве говорят, что дело возбуждено по результатам «многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников».

Есть еще несколько доследственных проверок из-за того, что взрослые пришли на акции протеста с детьми. «В настоящий момент проходит доследственная проверка в отношении семьи Ларичевых по статье 152.1 УК РФ („Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни“) за нахождение во время акции на Пушкинской площади вместе с 17-летним сыном. Все это ничто иное, как еще одна форма криминализации протеста и попытка сдержать рост протестной активности. Протест молодеет, но власти реагируют как всегда — уголовными делами», — отмечает «Апология протеста».

Ранее СМИ сообщали, что МВД проверяет руководителей штабов Навального, которых подозревают в организации насильственных действий. Якобы они получили указание от своего руководства (соратников Навального — Леонида Волкова и Ивана Жданова) привлекать к акции молодых людей и несовершеннолетних. Особенно в МВД обратили внимание на ролики в TikTok.

Дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил

24 января, то есть на следующий день после несогласованных с властями массовых акций протеста, стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ). В рамках этого дела в качестве свидетелей были допрошены пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, расследователь Георгий Албуров и координатор московского штаба ФБК Олег Степанов. «Они реально просто решили вспомнить самые экзотические статьи, все остальные уже возбудили», — написал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов (ФБК признан в России иноагентом).

Албуров и Ярмыш были арестованы еще накануне акций протеста, 22 января, за призывы к участию в несанкционированном мероприятии на 10 и на 9 суток, соответственно. Олег Степанов был задержан на выходе из квартиры 23 января.

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов напоминает, что статью 236 УК РФ «серьезно ужесточили в этом году на фоне ковида». «И не менее десятка дел завели на людей, которые весной игнорировали карантин, в том числе сбегали из больниц. Не просто так вчера Минздрав акцентировал внимание, что на акции были 19 человек, которые должны самоизолироваться. Это, видимо, стало основанием для возбуждения дела», — написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, акции в поддержку политика Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина» из-за дела «Ив Роше», прошли 23 января во всех регионах России, а также за рубежом. Глава штабов Навального Леонид Волков оценил число участников протестных акций по всей России в 250-300 тыс. человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя митинги и шествия, выразил уверенность, что на них было небольшое количество людей: «Вышло мало людей. Много людей голосуют за [президента Владимира] Путина».

Источник: znak.com