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Стала победительницей на этапе Кубка Мира биатлонистка из Новосибирской области Евгения Павлова

18:30 25.01.2021 Фото: nso.ru
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Второй к финишу пришла команда из Германии, третьей – сборная Франции.

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Новосибирская биатлонистка стала победительницей на этапе Кубка Мира

Седьмой этап Кубка Мира по биатлону прошел 24 января в Италии – женская сборная России выиграла эстафету 4 х 6 км. В составе нашей команды выступала спортсменка из Новосибирской области Евгения Павлова.
Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области, в составе «золотого» квартета выступила новосибирская спортсменка Евгения Павлова, которая бежала первый этап. Вместе с ней победу праздновали Татьяна Акимова (Тюменская область), Светлана Миронова (Свердловская область) и Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика).

Второй к финишу пришла команда из Германии, третьей – сборная Франции.

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Новосибирская биатлонистка стала победительницей на этапе Кубка Мира

Источник: nso.ru

биатлон лыжи лыжница Евгения Павлова
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