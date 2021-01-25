Выделят больше денег на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году в Новосибирской области

Почти 900 миллионов составят средства федерального бюджета и около 300 миллионов рублей – средства регионального бюджета.

Андрей Травников поставил задачи по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2021 год

В 2021 году на реализацию мероприятий по благоустройству в Новосибирской области запланирован 1,2 млрд рублей. Губернатор Андрей Травников обозначил задачи по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году.

«Это один из самых востребованных и ожидаемых со стороны жителей не только нашей области, а всех регионов страны проект, направленный на благоустройство территории населенных пунктов, на работы самого разного масштаба – от приведения в порядок маленького дворика до благоустройства площадей и набережной. Конечно, кроме федеральной программы на территории Новосибирской области реализуются региональные, муниципальные программы, программы по исполнению депутатских наказов, но самая крупная – федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

В связи с востребованностью этих работ я держу на постоянном контроле ход исполнения мероприятий этого федерального проекта, наряду с мероприятиями проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На что всегда обращаю внимание – в первую очередь, это качество и сроки, но особенно важно, чтобы все проекты, которые мы реализуем по благоустройству были максимально согласованы с жителями. Чтобы в первую не проектировщики, не строители, а именно жители говорили, как им обустроить двор или сквер, где они обычно отдыхают, проводят свое время с детьми», – отметил Губернатор Андрей Травников.

Итоги работы по формированию комфортной среды проживания за 2020 год подвели в ходе оперативного совещания, прошедшего в Правительстве региона. С докладом о реализации нацпроекта выступил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Как сообщил министр, участие в обсуждении проектов, голосовании за выбор общественных пространств для благоустройства, опросах, фокус-группах приняли более 250 тысяч жителей Новосибирской области, что говорит о высокой степени заинтересованности граждан в мероприятиях национального проекта.

В 2020 году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Новосибирской области направлены средства в объеме 900 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета – 820 миллионов и из бюджета Новосибирской области – 80 миллионов рублей.

На эти средства было благоустроено 226 территорий – это на 30% больше первоначально запланированных показателей. Изначально было запланировано благоустройство 167 объектов. Увеличить количество объектов удалось за счет экономии денежных средств, полученной в результате торгов, а также использования дополнительных ресурсов местных бюджетов.

Наиболее крупными объектами 2020 года стали: Затулинский дисперсный парк в Кировском районе Новосибирска, пешеходная зона и пешеходный мост в Кольцово, сквер «Южный» в Искитиме. В ходе благоустройства придомовых территорий, в том числе проводилась комплексное благоустройство дворов с установкой детских и спортивных площадок.

Другим важным достижением в реализации федерального проекта 2020 года стала победа трех городов нашего региона во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Это города Купино, Карасук и Куйбышев. В июне 2020 года открылось общественное пространство в Тогучине. Этот город стал первым победителем Всероссийского конкурса в нашем регионе в 2018 году.

В 2021 году на реализацию мероприятий по благоустройству в Новосибирской области запланирован 1,2 млрд рублей – на четверть больше, чем в 2020 году. Почти 900 миллионов составят средства федерального бюджета и около 300 миллионов рублей – средства регионального бюджета. Запланировано благоустройство 120 дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 68 общественных пространств. Кроме того, развернутся работы в 3-х городах – победителях Всероссийского конкурса, а также на пространстве рядом с новой Ледовой ареной в Новосибирске.

Источник: nso.ru