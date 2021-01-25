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Заблокировал "Питера Пэна" и "Дамбо Disney+

17:21 25.01.2021 Фото: кадры мультфильмов Disney
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Взрослых же в аккаунтах заранее предупреждают, что им будут показаны неуместные материалы.

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"Питер Пэн" попал под блок из-за индейцев, которых в мультфильме называют краснокожими

Disney+ заблокировал "Питера Пэна" и "Дамбо" из-за "вредоносных стереотипов".

Как пишет Daily Mail, сервис закрыл доступ для детей до 7 лет к нескольким классическим анимационным фильмам. Взрослых же в аккаунтах заранее предупреждают, что им будут показаны неуместные материалы.

В Disney пояснили, что "Питер Пэн" попал под блок из-за индейцев, которых в мультфильме называют краснокожими.

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В "Дамбо" обнаружили отсылки к расизму

В "Дамбо" обнаружили отсылки к расизму: в менестрель-шоу белые актёры гримировались под темнокожих.

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"Коты-аристократы" попали в список расистских из-за косоглазой кошки Шун Гон

А "Коты-аристократы" попали в список расистских из-за косоглазой кошки Шун Гон, внешность которой посчитали карикатурой на жителей Восточной Азии.

Источник: t.me/pdmnews

блокировка расизм толерантность
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