Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) был ратифицирован 50 странами, в силу он вступает 22 января.

Япония решила не подписывать договор о запрете ядерного оружия

Япония решила не присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия, вступающему в силу в пятницу. Об этом сообщил в ходе слушаний в парламенте премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, передает Toppress.kz.

По его словам, Япония будет «следовать путем по реальному продвижению сокращения ядерного оружия».

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) был ратифицирован 50 странами, в силу он вступает 22 января. Согласно документу, странам запрещена разработка, испытание, хранение, приобретение, а также транспортировка и использование ядерного оружия. Россия, а также США, Великобритания, Франция, Китай ранее сообщили, что не собираются подписывать этот договор.

Источник: toppress.kz