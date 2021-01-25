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Решила не подписывать договор о запрете ядерного оружия Япония

17:51 25.01.2021 Фото: pixabay.com
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Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) был ратифицирован 50 странами, в силу он вступает 22 января.

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Япония решила не подписывать договор о запрете ядерного оружия

Япония решила не присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия, вступающему в силу в пятницу. Об этом сообщил в ходе слушаний в парламенте премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, передает Toppress.kz.

По его словам, Япония будет «следовать путем по реальному продвижению сокращения ядерного оружия».

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) был ратифицирован 50 странами, в силу он вступает 22 января. Согласно документу, странам запрещена разработка, испытание, хранение, приобретение, а также транспортировка и использование ядерного оружия. Россия, а также США, Великобритания, Франция, Китай ранее сообщили, что не собираются подписывать этот договор.

Источник: toppress.kz

вооружение ядерное оружие япония Ёсихидэ Суга
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