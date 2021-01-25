Обвинили в призывах к массовым беспорядкам на митинге жителя Новосибирска

В Новосибирской области подозреваемому по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения

Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Новосибирска, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам).

По версии следствия, в период с 19 января 2021 года в Новосибирске подозреваемый в социальных сетях опубликовал сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти – сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста «#СвободуНавальному!» в Новосибирске 23 января 2021 года.

В ходе расследования уголовного дела проведена лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой, опубликованные сообщения содержат указанные деструктивные призывы по отношению к представителям власти.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области подозреваемый был установлен, задержан, дал показания относительно осуществляемой им переписки в сети интернет с иными пользователями. По месту жительства фигуранта проведен обыск. Допрашиваются свидетели.

Сегодня фигуранту предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления и по ходатайству следователя судом в отношении последнего избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В настоящее время выполняется комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителем следственного управления.

Источник: nsk.sledcom.ru