Обвинение в призывах к массовым беспорядкам с погромами предъявили 20-летнему жителю Новосибирска

Он также призывал оказывать вооруженное сопротивление сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста «#СвободуНавальному!» 23 января. Суд ограничил обвиняемого в определенных действиях.

Акции протеста в поддержку Навального прошла в субботу по всей стране

В Новосибирской области подозреваемому по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Об этом 25 января сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Новосибирска, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам).

-По версии следствия, в период с 19 января 2021 года в Новосибирске подозреваемый в социальных сетях опубликовал сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти – сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста «#СвободуНавальному!» в Новосибирске 23 января 2021 года.

В ходе расследования уголовного дела проведена лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой, опубликованные сообщения содержат указанные деструктивные призывы по отношению к представителям власти, - рассказала Кулешова.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области подозреваемый был установлен, задержан, дал показания относительно осуществляемой им переписки в сети интернет с иными пользователями. По месту жительства фигуранта проведен обыск. Допрашиваются свидетели.

-Сегодня фигуранту предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления и по ходатайству следователя судом в отношении последнего избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, - уточнила Анастасия Кулешова.

В настоящее время выполняется комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителем следственного управления.