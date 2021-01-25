Женская одежда от лучших производителей Беларуси станет ещё доступнее!

Ранее доставка осуществлялась только Почтой России, что не устраивало многих покупателей по ряду причин, включая карантинные мероприятия. Теперь не придётся ндолго ждать заветной посылки и простаивать в длинных очередях – курьерская служба доставит заказ в ближайший пункт выдачи или прямо домой.

Давняя и преданная любовь россиян к белорусскому трикотажу объясняется неизменно высоким качеством выполненных из него изделий. Платья, блузки и юбки служат годами, сохраняя форму, цвет и фактуру ткани. Одежда для дома радует практичностью и удобством. Джемперы, кардиганы и брючные костюмы элегантно смотрятся на любой фигуре. Секрет всех вышеперечисленных свойств кроется в использовании передовых технологий, креативных дизайнерских решениях и тщательном контроле производства на всех его этапах – от моделирования до отделки.

Компания «Velesmoda» существует на рынке с 2002 года. Солидный опыт работы позволил ей собрать на страницах своего каталога лучшие образцы одежды более чем от 200 белорусских производителей и официальных поставщиков. Широкий ассортимент изделий – от футболок и сарафанов до курток и пальто – поможет сформировать полноценный гардероб на все сезоны и случаи жизни любой женщине. И худенькие девушки, и пышные дамы до 76 размера найдут здесь для себя массу интересных вещей.

Каждая модель в каталоге имеет чёткое изображение, подробное описание и таблицу размеров. Дополнительные сведения относительно изделия можно узнать, воспользовавшись кнопкой «Задать вопрос». Отзывы клиентов также помогут сориентироваться в правильном выборе.

Интернет-магазин https://velesmoda.ru приглашает на свои страницы всех, кто ценит удобную, модную и практичную одежду. Приём заказов осуществляется круглосуточно.