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Женская одежда от лучших производителей Беларуси станет ещё доступнее!

17:58 25.01.2021
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Интернет-магазин «Velesmoda», реализующий женскую одежду из белорусского трикотажа, начал доставлять товары в Бердск транспортной компанией CDEK.

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Ранее доставка осуществлялась только Почтой России, что не устраивало многих покупателей по ряду причин, включая карантинные мероприятия. Теперь не придётся ндолго ждать заветной посылки и простаивать в длинных очередях – курьерская служба доставит заказ в ближайший пункт выдачи или прямо домой.

Давняя и преданная любовь россиян к белорусскому трикотажу объясняется неизменно высоким качеством выполненных из него изделий. Платья, блузки и юбки служат годами, сохраняя форму, цвет и фактуру ткани. Одежда для дома радует практичностью и удобством. Джемперы, кардиганы и брючные костюмы элегантно смотрятся на любой фигуре. Секрет всех вышеперечисленных свойств кроется в использовании передовых технологий, креативных дизайнерских решениях и тщательном контроле производства на всех его этапах – от моделирования до отделки.

Компания «Velesmoda» существует на рынке с 2002 года. Солидный опыт работы позволил ей собрать на страницах своего каталога лучшие образцы одежды более чем от 200 белорусских производителей и официальных поставщиков. Широкий ассортимент изделий – от футболок и сарафанов до курток и пальто – поможет сформировать полноценный гардероб на все сезоны и случаи жизни любой женщине. И худенькие девушки, и пышные дамы до 76 размера найдут здесь для себя массу интересных вещей.

Каждая модель в каталоге имеет чёткое изображение, подробное описание и таблицу размеров. Дополнительные сведения относительно изделия можно узнать, воспользовавшись кнопкой «Задать вопрос». Отзывы клиентов также помогут сориентироваться в правильном выборе.

Интернет-магазин https://velesmoda.ru приглашает на свои страницы всех, кто ценит удобную, модную и практичную одежду. Приём заказов осуществляется круглосуточно.

интернет-магазин женской одежды
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