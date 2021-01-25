Начинающие водители стали хуже управлять и совершать больше ДТП в Новосибирской области

Одной из причин большого количества ДТП с начинающими водителями является недостаток опыта. Им свойственно переоценивать свои силы и возможности своего транспортного средства.

Госавтоинспекция Новосибирской области проводит профилактические мероприятия «Начинающий водитель»

С 25 по 28 января региональная Госавтоинспекция проводит оперативно-профилактические мероприятия «Начинающий водитель». Целью мероприятий является стабилизация обстановки с аварийностью с участием водителей, имеющих стаж управления транспортным средством менее 2 лет, а также предупреждение ДТП с их участием.

По итогам 2020 года на дорогах Новосибирской области выросло число автомобильных аварий с участием водителей, имеющих стаж управления менее 2 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких ДТП увеличилось на 14,3%, погибших в них людей – на 29,4%.

Одной из причин большого количества ДТП с начинающими водителями является недостаток опыта. Им свойственно переоценивать свои силы и возможности своего транспортного средства.

-Госавтоинспекция напоминает, что автомобилисты, стаж вождения которых не превышает двух лет, обязаны прикреплять на транспортные средства опознавательный знак «Начинающий водитель». За отсутствие этого знака предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей, - сообщили в управлении МВД по Новосибирской области 25 января.

Справочно: опознавательный знак "Начинающий водитель" представляет собой квадратную наклейку жёлтого цвета 15х15 см, на которой изображён восклицательный знак высотой 11 см. Крепится заднем стекле автомобиля.