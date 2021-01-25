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Начинающие водители стали хуже управлять и совершать больше ДТП в Новосибирской области

18:10 25.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Одной из причин большого количества ДТП с начинающими водителями является недостаток опыта. Им свойственно переоценивать свои силы и возможности своего транспортного средства.

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Госавтоинспекция Новосибирской области проводит профилактические мероприятия «Начинающий водитель»

С 25 по 28 января региональная Госавтоинспекция проводит оперативно-профилактические мероприятия «Начинающий водитель». Целью мероприятий является стабилизация обстановки с аварийностью с участием водителей, имеющих стаж управления транспортным средством менее 2 лет, а также предупреждение ДТП с их участием.

По итогам 2020 года на дорогах Новосибирской области выросло число автомобильных аварий с участием водителей, имеющих стаж управления менее 2 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких ДТП увеличилось на 14,3%, погибших в них людей – на 29,4%.

Одной из причин большого количества ДТП с начинающими водителями является недостаток опыта. Им свойственно переоценивать свои силы и возможности своего транспортного средства.

-Госавтоинспекция напоминает, что автомобилисты, стаж вождения которых не превышает двух лет, обязаны прикреплять на транспортные средства опознавательный знак «Начинающий водитель». За отсутствие этого знака предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей, - сообщили в управлении МВД по Новосибирской области 25 января.

Справочно: опознавательный знак "Начинающий водитель" представляет собой квадратную наклейку жёлтого цвета 15х15 см, на которой изображён восклицательный знак высотой 11 см. Крепится заднем стекле автомобиля.

аварийность автомобилисты ДТП стаж вождения штраф ГУ МВД по НСО
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