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Путин заявил о возможности снимать коронавирусные ограничения в России

18:35 25.01.2021 Фото: Кремлин.ру
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«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется», — сказал глава государства.

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Путин заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в России

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, что даёт возможность аккуратно снимать ограничения. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин 25 января в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется», — сказал глава государства.

"В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч", - сказал президент.

«Московским властям тоже спасибо большое, их усилия не проходят даром. И в Москве ситуация выравнивается. Это даёт возможность аккуратно снимать введённые ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», — добавил он.

вуз коронавирус ограничения эпидемиологическая ситуация Владимир Путин
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