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Дефицит продуктов из-за сдерживания цен в России предсказала Счетная палата

22:16 25.01.2021 Фото: pixabay.com
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Производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль.

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Ажиотаж к продуктам по низким ценам может привести к дефициту

Счетная палата РФ видит системные риски возникновения дефицита товаров, которые попали под регулирование цен, говорится в экономическом мониторинге ведомства.

"Стоит подчеркнуть, что административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание. В то же время такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения", - отмечается в материалах Счетной палаты.

Производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль. В связи с этим производители могут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен, поясняют авторы.

"Кроме того, существует вероятность возникновения ажиотажного спроса на товары по сниженным ценам, что спровоцирует дефицит и будет побуждать торговые сети и производителей поднимать цены, вопреки взятым на себя обязательствам. Во-вторых, после отмены ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами", - предупреждают в Счетной палате.

Опыт административного ограничения цен в предыдущие годы свидетельствует о том, что эти меры должны носить строго кратковременный характер, а правительству необходимо внимательно следить за ситуацией на рынке, чтобы при необходимости оперативно снять существующие ограничения, подчеркивают в ведомстве.

При этом, несмотря на стабилизацию цен, окончательный вывод об эффективности этих мер можно будет сделать после их снятия по итогам первого квартала 2021 года, резюмируют авторы.

дефицит заморозка регулирование цен рост цен Счетная палата РФ
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От редакции

Есть ли другие пути решения проблемы роста цен?

Поросёнок Пётр, 25 января 2021 22:21
Да ладно, не может быть? Решения есть, снижение НДС например.
Аноним, 25 января 2021 22:27
Ага щас,во дворце плесень,переделывать надо!

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