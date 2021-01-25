Дефицит продуктов из-за сдерживания цен в России предсказала Счетная палата

"Стоит подчеркнуть, что административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание. В то же время такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения", - отмечается в материалах Счетной палаты.

Производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль. В связи с этим производители могут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен, поясняют авторы.

"Кроме того, существует вероятность возникновения ажиотажного спроса на товары по сниженным ценам, что спровоцирует дефицит и будет побуждать торговые сети и производителей поднимать цены, вопреки взятым на себя обязательствам. Во-вторых, после отмены ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами", - предупреждают в Счетной палате.

Опыт административного ограничения цен в предыдущие годы свидетельствует о том, что эти меры должны носить строго кратковременный характер, а правительству необходимо внимательно следить за ситуацией на рынке, чтобы при необходимости оперативно снять существующие ограничения, подчеркивают в ведомстве.

При этом, несмотря на стабилизацию цен, окончательный вывод об эффективности этих мер можно будет сделать после их снятия по итогам первого квартала 2021 года, резюмируют авторы.