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Путин сделал заявление о "своем дворце" из расследования Навального

19:03 25.01.2021 Фото: Кремлин
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Глава государства считает, что слухами о его "дворце" в Геленджике россиянам пытались "промыть мозги".

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Путин заявил, что приписываемый ему в одном из "расследований" дворец не принадлежит ему

Президент России Владимир Путин заявил, что приписываемый ему в одном из "расследований" дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам.

Глава государства считает, что слухами о его "дворце" в Геленджике россиянам пытались "промыть мозги". Вместе с тем, по словам президента, фильм Навального он не смотрел - времени нет.

Об этом Путин сказал 25 января на онлайн-встрече с учащимися вузов в День российского студенчества.

"Смотрите. Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли", - ответил Путин. - Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда".

 дворец расследования сделал заявление Владимир Путин
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От редакции

Зачем Путину дворец в Геленджике?

Аноним, 25 января 2021 19:15
а то, что Наваленный обзывает Путина более 100 раз вором и коррупционером, это так, не стоит обращать внимание. Если это клевета, Навального надо судить и он должен сидеть в тюрьме.

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