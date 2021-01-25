Судят по делу о хищении 1,3 млрд рублей экс-директора НИИТО в Новосибирске

Суд наложил арест на имущество обвиняемого Михаила Садового стоимостью свыше 1 млрд рублей. Он заключил с прокуратурой досудебное соглашение.

Имущество обвиняемого стоимостью свыше 1 млрд рублей находится под арестом

Утверждено обвинительное заключение по делу экс-директора Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии (ННИИТО) Михаила Садового, сообщает прокуратура региона.

Обвинение предъявлено по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата) и п."а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Прокуратура заключила с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, с 1 января 2009 года по 28 ноября 2017 года директор федерального ННИИТО совместно с подчиненными, учредителем и управляющей ООО "Бизнес-Аналитика", похитил свыше 1,3 млрд рублей при организации и осуществлении поставок медицинских товаров для нужд учреждения.

"Обвиняемый, чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, заключил фиктивные сделки на сумму более 940 млн рублей", - сказано в сообщении.

Суд наложил арест на имущество обвиняемого стоимостью свыше 1 млрд рублей.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Новосибирска.

В отношении одного соучастника преступления, находящегося в международном розыске, уголовное дело приостановлено , в отношении остальных в настоящее время проводится предварительное расследование.

Как сообщалось, это уже второе уголовное дело, фигурантом которого является Садовой.

Центральный районный суд Новосибирска в июне 2019 года признал Садового виновным по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Затем Новосибирский облсуд уменьшил срок наказания до 2,5 лет.

Согласно приговору, в конце 2014 года Садовой составил список сотрудников института, которым полагались премии по итогам года, при этом большую часть премии сотрудники по указанию Садового должны были вернуть. Общая сумма премий составляла около 18 млн руб., всего было премировано суммами от 640 тыс. до 4,1 млн рублей 10 сотрудников учреждения.

В начале января 2015 года, выполняя распоряжение директора, премированные сотрудники вернули в кассу НИИТО в общей сложности 10 млн 765,8 тыс. руб., которые присвоили Садовой и его консультант, заместитель по экономике Сергей Поскочин.

В ходе следствия Садовой возместил ущерб в полном объеме, передает Интерфакс.

НИИТО был создан как институт восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии в мае 1946 года. В настоящее время в институте трудится около 700 сотрудников, более 52% из них имеют высшую или первую квалификационные категории. В структуре института девять клинических отделений на 260 коек, из них 40 коек - в детском отделении, лечебно-диагностические подразделения, девять операционных. Садовой работал в НИИТО с 1985 года, в 2006 - 2017 гг. - в должности директора.