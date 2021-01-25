25.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Судят по делу о хищении 1,3 млрд рублей экс-директора НИИТО в Новосибирске

20:00 25.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Суд наложил арест на имущество обвиняемого Михаила Садового стоимостью свыше 1 млрд рублей. Он заключил с прокуратурой досудебное соглашение.

% name% title
Имущество обвиняемого стоимостью свыше 1 млрд рублей находится под арестом

Утверждено обвинительное заключение по делу экс-директора Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии (ННИИТО) Михаила Садового, сообщает прокуратура региона.

Обвинение предъявлено по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата) и п."а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Прокуратура заключила с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, с 1 января 2009 года по 28 ноября 2017 года директор федерального ННИИТО совместно с подчиненными, учредителем и управляющей ООО "Бизнес-Аналитика", похитил свыше 1,3 млрд рублей при организации и осуществлении поставок медицинских товаров для нужд учреждения.

"Обвиняемый, чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, заключил фиктивные сделки на сумму более 940 млн рублей", - сказано в сообщении.

Суд наложил арест на имущество обвиняемого стоимостью свыше 1 млрд рублей.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Новосибирска.

В отношении одного соучастника преступления, находящегося в международном розыске, уголовное дело приостановлено , в отношении остальных в настоящее время проводится предварительное расследование.

Как сообщалось, это уже второе уголовное дело, фигурантом которого является Садовой.

Центральный районный суд Новосибирска в июне 2019 года признал Садового виновным по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Затем Новосибирский облсуд уменьшил срок наказания до 2,5 лет.

Согласно приговору, в конце 2014 года Садовой составил список сотрудников института, которым полагались премии по итогам года, при этом большую часть премии сотрудники по указанию Садового должны были вернуть. Общая сумма премий составляла около 18 млн руб., всего было премировано суммами от 640 тыс. до 4,1 млн рублей 10 сотрудников учреждения.

В начале января 2015 года, выполняя распоряжение директора, премированные сотрудники вернули в кассу НИИТО в общей сложности 10 млн 765,8 тыс. руб., которые присвоили Садовой и его консультант, заместитель по экономике Сергей Поскочин.

В ходе следствия Садовой возместил ущерб в полном объеме, передает Интерфакс.

НИИТО был создан как институт восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии в мае 1946 года. В настоящее время в институте трудится около 700 сотрудников, более 52% из них имеют высшую или первую квалификационные категории. В структуре института девять клинических отделений на 260 коек, из них 40 коек - в детском отделении, лечебно-диагностические подразделения, девять операционных. Садовой работал в НИИТО с 1985 года, в 2006 - 2017 гг. - в должности директора.

директор миллиард новосибирск фиктивные сделки Михаил Садовой ННИИТО
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Куда можно потратить такие деньги?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин: "Не думаю, что брачный договор - хороший способ организации семейной жизни"
21:03 25-01-2021
Путин:
Мошенников за незаконные сборы на благотворительность будут штрафовать в России
20:52 25-01-2021
Мошенников за незаконные сборы на благотворительность будут штрафовать в России
Гороскоп на вторник 26 января для каждого знака зодиака индивидуально
20:50 25-01-2021
Гороскоп на вторник 26 января для каждого знака зодиака индивидуально
Какие ограничения снял с 1 февраля 2021 губернатор в Новосибирской ообласти
20:40 25-01-2021
Какие ограничения снял с 1 февраля 2021 губернатор в Новосибирской ообласти
Дату окончания строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске назвал губернатор Травников
20:29 25-01-2021
Дату окончания строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске назвал губернатор Травников
Чем лечить генитальный герпес
20:20 25-01-2021
Чем лечить генитальный герпес
Путин высказался о незаконных акциях протеста в России 4
20:14 25-01-2021
Путин высказался о незаконных акциях протеста в России
Судят по делу о хищении 1,3 млрд рублей экс-директора НИИТО в Новосибирске
20:00 25-01-2021
Судят по делу о хищении 1,3 млрд рублей экс-директора НИИТО в Новосибирске
Лунный календарь огородника и садовода на 26 января 2021 года
19:50 25-01-2021
Лунный календарь огородника и садовода на 26 января 2021 года
Экскурсии во "дворец Путина" могут организовать власти Геленджика 1
19:49 25-01-2021
Экскурсии во