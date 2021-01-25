Экскурсии во "дворец Путина" могут организовать власти Геленджика

Мэра Алексея Богодистова инициатива заинтересовала, правда, выяснилось, что ни владельца объекта, ни его статус он пока не знает.

Тот самый "дворец"

Мэр Геленджика пообещал обсудить возможность организации экскурсий во «дворец Путина».

После публикации фильма-расследования ФБК (Минюстом признан иноагентом) об объекте на побережье Чёрного моря посмотреть на аквадискотеку, кальянную, казино и кладовую для верхней одежды, известную как «комната грязи», захотели многие. В итоге по дворцу площадью 17,7 тыс. кв м провели кучу мемных экскурсий. «Подъём» спросил мэра Геленджика Алексея Богодистова, не хотят ли власти города организовать хоть одну реальную. Богодистова инициатива заинтересовала, правда, выяснилось, что ни владельца объекта, ни его статус он пока не знает.

«Владельца я не знаю, информации о статусе по этому объекту у меня тоже нет на данный момент. Насчёт экскурсий и доступа уточню. Но это право владельца – организовывать такие экскурсии или нет. У всех свои же представления. Люди, которые могут себе позволить такие объекты, наверное, не совсем будут рады, что в их пространство кто-то пытается экскурсии организовать», - ответил мэр.

Впрочем, как заявил 25 января сам Владимир Путин, дворец не принадлежит и никогда не принадлежал ни ему, ни его родственникам, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".