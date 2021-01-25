Дату окончания строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске назвал губернатор Травников

Во время совещания губернатору доложили о ходе работ: сегодня активно ведется вынос сетей, строительство пилона, мостового перехода, работы в русле реки. Уже практически смонтирована основная часть конструкции, которая относится к береговой части самого моста.

Напомним, что во время посещения площадки строительства 4-го моста через р. Обь в Ленинском районе г. Новосибирска в сентябре 2020 года заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин поставил перед строителями моста серьёзную задачу – достроить 4-й мост к декабрю 2022 года к началу Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года.