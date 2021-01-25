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Дату окончания строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске назвал губернатор Травников

20:29 25.01.2021 Фото: pixabay.com
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Его достроят досрочно. Сегодня активно ведется вынос сетей, строительство пилона, мостового перехода, работы в русле реки. Уже практически смонтирована основная часть конструкции береговой части моста.

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Мост должен быть построен к чемпионату по хоккею
Губернатор Андрей Травников провел в правительстве Новосибирской области совещание по вопросу исполнения поручения зампредседателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина по досрочному вводу в эксплуатацию мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской города Новосибирска.

Во время совещания губернатору доложили о ходе работ: сегодня активно ведется вынос сетей, строительство пилона, мостового перехода, работы в русле реки. Уже практически смонтирована основная часть конструкции, которая относится к береговой части самого моста.

Напомним, что во время посещения площадки строительства 4-го моста через р. Обь в Ленинском районе г. Новосибирска в сентябре 2020 года заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин поставил перед строителями моста серьёзную задачу – достроить 4-й мост к декабрю 2022 года к началу Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года.

мост новосибирская область обь совещание строительство Андрей Травников Правительство Новосибирской области
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