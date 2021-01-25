Как записаться на вакцинацию от коронавируса: свыше 32 200 человек уже смогли в Новосибирской области

Всего на утро 25 января вакцинировано 9 748 жителей региона, в том числе двукратно – 2 466 человек. За неделю массовой вакцинации с 18 по 24 января прививку сделали 6 323 человека.

Сейчас в регионе развернут 61 пункт вакцинации – 27 в Новосибирске и 34 во всех больницах районов и городских округов Новосибирской области. Таким образом, сделать прививку против коронавируса можно в каждой из 59 взрослых поликлиниках области. Также организовано 13 мобильных прививочных бригад.

В связи с особенностями производства, специальными условиями хранения и доставки «Спутника V», вакцина поступает партиями, ее незамедлительно распределяют по медицинским организациям.

По информации поставщика Гам-КОВИД-Вак, Новосибирская область в январе-феврале получит более 100 тысяч доз этого препарата. Медицинские организации, в которых развернуты прививочные пункты, формируют списки желающих вакцинироваться.

Записаться на вакцинацию можно:

- по телефонам Call-центров поликлиник

- на Едином портале госуслуг (на 25 января запись доступна для 53 пунктов вакцинопрофилактики)

- по телефону Единой регистратуры 124.

В списке желающих во всех прививочных пунктах Новосибирской области на утро 25 января – 32 251 человек. Медицинские организации будут приглашать пациентов на вакцинацию по мере поступления новых партий вакцины, все желающие будут обязательно вакцинированы в ближайшее время.

Вакцинация продолжается.