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Как записаться на вакцинацию от коронавируса: свыше 32 200 человек уже смогли в Новосибирской области

22:08 25.01.2021 Фото: pixabay.com
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Почти 10 000 человек поставили прививку. По информации поставщика Гам-КОВИД-Вак, регион в январе-феврале получит более 100 000 доз этого препарата.

Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: свыше 32 200 человек уже смогли в Новосибирской областиКогда разблокируют социальную транспортную карту для людей 65+ в Москве: Пенсионеры в ужасе от запретов из-за вакцинации от коронавирусаЕщё 24 новости
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В регионе развернут 61 пункт вакцинации
Записаться на вакцинацию теперь можно по телефону Единой регистратуры 124.
К настоящему моменту на территорию региона поступило 8 партий вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, в общей сложности, 15 142 дозы. Напомним, поставки вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионы Российской Федерации осуществляются централизованно.

Всего на утро 25 января вакцинировано 9 748 жителей региона, в том числе двукратно – 2 466 человек. За неделю массовой вакцинации с 18 по 24 января прививку сделали 6 323 человека.

Сейчас в регионе развернут 61 пункт вакцинации – 27 в Новосибирске и 34 во всех больницах районов и городских округов Новосибирской области. Таким образом, сделать прививку против коронавируса можно в каждой из 59 взрослых поликлиниках области. Также организовано 13 мобильных прививочных бригад.

В связи с особенностями производства, специальными условиями хранения и доставки «Спутника V», вакцина поступает партиями, ее незамедлительно распределяют по медицинским организациям.

По информации поставщика Гам-КОВИД-Вак, Новосибирская область в январе-феврале получит более 100 тысяч доз этого препарата. Медицинские организации, в которых развернуты прививочные пункты, формируют списки желающих вакцинироваться.

Записаться на вакцинацию можно:
- по телефонам Call-центров поликлиник
- на Едином портале госуслуг (на 25 января запись доступна для 53 пунктов вакцинопрофилактики)
- по телефону Единой регистратуры 124.

В списке желающих во всех прививочных пунктах Новосибирской области на утро 25 января – 32 251 человек. Медицинские организации будут приглашать пациентов на вакцинацию по мере поступления новых партий вакцины, все желающие будут обязательно вакцинированы в ближайшее время.

Вакцинация продолжается.

вакцинация коронавирус новосибирская область регионы
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