Какие ограничения снял с 1 февраля 2021 губернатор в Новосибирской ообласти

Соответствующий проект постановления правительства региона «О внесении изменений в постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п» одобрен 25 января на заседании правительства региона, которое провел губернатор Андрей Травников.

Напомним, глава региона заявил о возобновлении работы с 1 февраля 2021 года детских оздоровительных и учебных лагерей круглогодичного действия, в частности, регионального центра «Альтаир», а также работы игровых комнат и площадок на аттракционах, в детских развлекательных центрах, на оперативном совещании 25 января.

Как доложил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, согласно изменениям, с 01.02.2021 в том числе возобновляется работа аттракционов, развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях).

Также с 01.02.2021 возобновляется деятельность по бронированию мест, приему и размещению детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также в организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования на базе организаций отдыха детей и их оздоровления.

Министр акцентировал внимание на том, что снятие ограничений должно проходить при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических мер и мер безопасности.

Члены правительства одобрили представленные изменения, которые вносятся в постановление правительства региона «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п», разработанного в соответствии с 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и предложениями Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Окончательная редакция документа будет опубликована на сайте правительства Новосибирской области.

Для справки:

18 марта Правительство Новосибирской области приняло постановление №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». 27 марта Губернатор Андрей Травников подписал постановление №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

В соответствии с действующей редакцией документа, на территории Новосибирской области обязательно соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы. Предписано не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании). Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.

Документы опубликованы на сайте правительства Новосибирской области.