Задержали 9-летнего ребенка на незаконных акциях 23 января в Москве, сообщила Кузнецова

По словам омбудсмена, дети не понимали, куда попали, но переживали о том, что с ними будет. Всего в субботу по всей стране было задержано примерно 300 несовершеннолетних.

"Они совершенно не понимали, куда попали" Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что самому младшему из детей, задержанных на несанкционированной акции в субботу в Москве, было девять лет.

"Самому маленькому, ему девять лет", - сказала Анна Кузнецова в интервью в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что на несанкционированной акции в Москве задержали двух братьев девяти и двенадцати лет. Она поговорила с обоими доставленными в полицию - в отдел МВД России по Тверскому району - детьми.

"Они совершенно не понимали, куда попали, - поделилась Кузнецова, - по крайней мере, они так говорили. Но на самом деле после разговора старший спросил: "А что мне потом будет?".

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что по все стране в субботу было задержано примерно 300 детей, 70 из них - в столице.