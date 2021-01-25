Путин назвал плюсы и минусы ЕГЭ, который "справедливо критикуют"

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) подвергается подчас справедливой критике, но у этой системы есть и плюсы, в том числе позволяющие большему числу абитуриентов из регионов поступать в ведущие вузы. Это подчеркнул 25 января президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи со студентами.

"Система ЕГЭ вызывает подчас очень справедливую критику со стороны тех, кто не приемлет такую форму выявления знаний и поступления в высшие учебные заведения", - сказал Путин, отметив, что ЕГЭ модернизируется, применяется в том числе и смешанная система поступления в ряд вузов.

Путин подчеркнул, что у ЕГЭ, несмотря на эту критику, "есть и плюсы". "Плюсы заключатся в том, что ребята, девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны", - пояснил глава государства.