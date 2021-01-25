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Бранью и криками заставляла выйти на работу заболевшего медика заведующая скорой помощью

21:36 25.01.2021 Фото: pixabay.com
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Руководство станции пообещало провести беседы с обеими сторонами конфликта, дабы прояснить ситуацию и еще раз напомнить о необходимости соблюдения норм этики в коллективе.

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Врачам, мягко говоря, сложно сохранять спокойствие в условиях борьбы с коронавирусом

Нелицеприятный телефонный разговор с заболевшим медиком стал поводом для проверки на московской станции скорой и неотложной помощи имени А.С. Пучкова. Под подозрение попала заведующая подстанцией Наталья Романькова, требовавшая от подчиненного не прикрываться ковидом, закрыть больничный и выходить на работу с любой температурой.

"В мае 18 дней. Сейчас что тебя схватило? Холера или что? Ты закрыт от ковида иммунитетом! Взятки давай, закрывай больничный! У меня машины у стенки стоят! Сил нет, одни чувства! Сколько ты можешь пить антибиотики?! Сам идиот, и врач идиотка! Антибиотики он пьет! Выписывайся и выходи!" – требовала начальница от Вячеслава, обильно используя бранные слова.

Администрация станции, которая носит имя основоположника и организатора скорой помощи в Москве и по все России Александра Сергеевича Пучкова, пообещала провести беседы с обеими сторонами конфликта, дабы прояснить ситуацию и еще раз напомнить о необходимости соблюдения норм этики в коллективе.

О каком-либо наказании для Романьковой речи пока не идет. Теперь администрация станции пригласит врача (не Романькову) для уточнения ситуации.

больница больничный заведующая коронавирус москва скорая Наталья Романькова
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