Сумму индексации пенсии каждому работающему пенсионеру назвали эксперты

Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам, о котором много говорят в последнее время, вот-вот благополучно разрешится. До 1 февраля осталось немного. Именно до этой даты должны предоставить Владимиру Путину доклад на эту тему.

В сентябре состоятся выборы в Государственную думу, а все партии захотят показать заботу о стариках. То, на что еще в 2016-2020 г.г. было «денег нет», на этой неделе они, скорее всего, найдутся.

Есть надежда, что власти какими-то совсем небольшими выплатами (индексации пенсионерам, у которых пенсия с зарплатой соизмеримы с МРОТом) на сей раз не ограничатся. В любое другое, не столь ответственное, время, да, можно было бы символически пойти навстречу некоторым малочисленным слоям трудящихся пенсионеров. Но не сегодня.

Словом, от властей можно ожидать кое-что посерьезней.

"МК" решил спросить у экономистов, которые знают, каковы денежные резервы в бюджете, и на что могут претендовать работающие пенсионеры.

Первой эту тему еще 9 месяцев назад в Санкт-Петербургском Заксобрании подняла депутат, доктор экономических наук, профессор Оксана Дмитриева.

- Оксана Генриховна, вы стояли у истоков этого многомесячного марафона за права работающих пенсионеров. Скажите, что ожидать в итоге?

- Мы проводили финансово-экономический расчет. В среднем, накопленная недоиндексация пенсий за годы ее заморозки у работающих пенсионеров составляет примерно 3-3,5 тысячи рублей каждому. Соответственно, если начнется индексация, то у каждого работающего ветерана пенсия должна повыситься примерно на эту сумму.

- Если исходить из того, что власть должна проиндексировать всем работающим пенсионерам, без выделения отдельных групп, которые особо нуждаются в дополнительной поддержке?

- Только так. У нас пенсии и без того имеют уравнительный характер. Даже у людей с зарплатой выше средней или высокой коэффициент замещения очень низкий – не 50, не 30 и даже не 20 %.Индексация пенсий работающим стала предвыборным пряником.

Дискриминация идет по двум направлениям. О первом я уже сказала. Второй момент – правительство должно пересмотреть пенсионный закон, принятый в 2014 году, при переходе на балльную систему. И также ликвидировать перекосы, ущемляющие работающих пенсионеров. Сегодня, какой бы ни была его зарплата, а значит, и размер перечисленных страховых взносов, в год он может накапливать не больше 3 баллов. В три раза меньше, чем при индексации начисляются его неработающим коллегам.

- Если правительство примет это решение, оно должно проходить какую-то процедуру? Или немедленно вступает в силу?

- Это изменение закона, соответственно, за него должна проголосовать Госдума. Там всего одна строчка, обсуждение займет не больше дня. А с какой даты начнутся выплаты проиндексированной пенсии, решит парламент. Чем дальше ее отодвинут, тем в итоге меньше денег получат ветераны.

В зависимости от того, с какого месяца начнутся выплаты, по нашей оценке, понадобится дополнительно около 200 млрд. рублей.

- Наверное, риска, что депутатский корпус «зарубит» индексацию, нет?

- Думаю, что нет. Нынешние депутаты – люди очень законопослушные, как им скажут, так и проголосуют.

Наша фракция этот законопроект в питерское Заксобрание внесла еще 9 месяцев назад. За это время его ни разу не включили в повестку дня. Видимо, была такая команда «сверху». Нам отключали микрофоны, обвиняли в популизме, в личном пиаре... Благодаря общественному мнению, проблема дошла до президента и сверху пришла команда «да».