Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

АО БЭМЗ требуются:
- Инженер-технолог (машиностроение)
- Инженер-программист
- Специалист по информационной безопасности
- Специалист по охране труда
- Кладовщик (металл)
- Контролер деталей и приборов
- Электромонтер по ремонту электрооборудования
- Слесарь-ремонтник вентиляционного оборудования (опыт)
- Оператор станков с ПУ
- Термист
- Слесарь механосборочных работ
- Прессовщик изделий из пластмасс
- Обработчик изделий из пластмасс
- Паяльщик
- Полировщик, шлифовщик
- Столяр
Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,
проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща».
т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38