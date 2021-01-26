БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
18:05 26.01.2021
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Ослепили лазером пилота садящегося в Пулково пассажирского лайнера. Место источника уже выявили
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Как снизить риск заражения коронавирусом, знает доктор Комаровский
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Кк пережить резкие скачки погоды, рассказала врач
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Лишился глаза избитый на незаконной акции водитель машины с "мигалками", рассказал Песков
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