26.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"

10:18 26.01.2021
1

Номер с проектом «Мой папа» можно купить 10 февраля и подарить.

% name% title

Дорогие читатели! Папы незаслуженно забыты, мы решили исправить ситуацию, запустив акцию «Мой папа». Акцию посвящаем Дню защитника Отечества. Фотоснимки пап мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте, и, конечно, в газете 10 февраля. Номер с проектом «Мой папа» можно купить и подарить. Мы с огромным удовольствием разместим фотографии пап, причем пап современных (фото последних годов), а так же пап молодых (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с близким человеком)! Присылайте фото пап, которых уже нет с нами… Но они всегда в нашем сердце!

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото папы нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Мой папа», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).

Фото принимаем до 6 февраля 2021 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

% name% title
Папа Павел — дочь Милана. С папой и за рулем не страшно
% name% title
Мой папа Евгений
% name% title
Наш папа - Казаков Павел
% name% title
Мой любимый папочка Василий Дроздов!
% name% title
Мой папа Иванов Евгений

% name% title

% name% title
Мой папа Владимир
% name% title
Мой папа
% name% title
Николай Алексеевич Дюбанов
% name% title
Папа Андрей
% name% title
Папа Сергей с сыном Алексеем
% name% title
Мой Папа Сережа
проект "Мой папа" фотомарафон
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кто получит 112 000 рублей в 2021 году, категории получателей назвал ПФР
11:30 26-01-2021
Кто получит 112 000 рублей в 2021 году, категории получателей назвал ПФР
Заболеешь ли менингитом, если будешь зимой ходить без шапки?
11:20 26-01-2021
Заболеешь ли менингитом, если будешь зимой ходить без шапки?
Отчитала гостей Бузовой за слова о неискренности шоу-бизнеса Рудковская
11:15 26-01-2021
Отчитала гостей Бузовой за слова о неискренности шоу-бизнеса Рудковская
БердскКак пережил вторые сутки лютого 40-градусного мороза в январе 2021 Бердск
11:01 26-01-2021
Как пережил вторые сутки лютого 40-градусного мороза в январе 2021 Бердск
БердскВсе таинственные солнечные и лунные затмения 2021: Как они изменят жизнь и что делать на уникальное и ближайшее кольцеобразное затмение
11:01 26-01-2021
Все таинственные солнечные и лунные затмения 2021: Как они изменят жизнь и что делать на уникальное и ближайшее кольцеобразное затмение
Из-за чего закрылся аквапарк "Аквамир" в Новосибирске, стало известно
11:00 26-01-2021
Из-за чего закрылся аквапарк
Почему болят суставы при смене погоды
10:50 26-01-2021
Почему болят суставы при смене погоды
"Девушка сильно кричала": Как нашли мёртвым стендап-комика Александра Шаляпина, рассказали соседи 1
10:46 26-01-2021
Чемпион МЧМ-2011: подписал контракт с польской «Краковией» Игнатович
10:45 26-01-2021
Чемпион МЧМ-2011: подписал контракт с польской «Краковией» Игнатович
Редкие пингвинята вылупились в океанариуме во Владивостоке. Только посмотрите на эти фото
10:30 26-01-2021
Редкие пингвинята вылупились в океанариуме во Владивостоке. Только посмотрите на эти фото