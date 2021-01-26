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Здоровье / Общество

Заболеешь ли менингитом, если будешь зимой ходить без шапки?

11:20 26.01.2021 Фото: pixabay.com
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Менингит — это воспаление оболочек головного или спинного мозга.

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Охлаждение организма ослабляет иммунитет
Вопрос, который интересует многих.

Помните, как мама в детстве говорила: "Не ходи без шапки, а то заболеешь менингитом"? Насколько это соответствует действительности? Давайте разбираться.

Менингит — это воспаление оболочек головного или спинного мозга. Причиной этого воспаления могут быть:

  • Вирусы. Менингит может стать осложнением гриппа, герпеса, кори, паротита.
  • Бактерии. Бактериальный менингит - это одно из самых серьезных инфекционных заболеваний у детей и взрослых. Чаще всего возбудителями являются: пневмококк, гемофильная палочка, менингококк.
  • Грибки, паразиты, простейшие.

Чаще всего менингит передается воздушно-капельным путем, однако может проникать в организм и с зараженной едой или водой.

Ответ врачей однозначен: через холодные уши или непокрытую голову менингит не передаётся.

При этом, если у человека случится переохлаждение, а значит ослабнет иммунитет, и в этот момент организм столкнется с вирусом или бактерией, то вероятность "подхватить" менингит станет выше.

Профилактика менингита:

Предотвратить менингит какими-то неспецифическими методами профилактики практически невозможно. Вирусного менингита можно избежать, соблюдая простые правила гигиены, к которым за год пандемии коронавируса мы все уже привыкли:

  • частое мытье рук с мылом;
  • не контактировать с больным;
  • во время эпидемий избегать большого скопления людей.

При этом врачи отмечают, что от бактериального менингита способна спасти только вакцинация!

Источник: clutch.net.ua

вирус зима менингит профилактика шапка
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