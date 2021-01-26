Почему болят суставы при смене погоды

Здоровый человек может вовсе не заметить никаких ухудшений, а те, кто страдают от хронических заболеваний или перенесли травму, часто ощущают все «прелести» погоды.

Изменение погоды влияет на хрящевую жидкость

В последнее время люди все чаще стали жаловаться на боль в суставах при смене погодных условий. Некоторые заявляют о том, что по своему состоянию могут предсказывать погоду на следующий день.

Боль в суставах, как признак смены погоды

Ломоту, которая появляется в костях, и боль в суставах при смене погодных условий, называют метеозависимостью. Согласно статистическим данным от данного симптома страдают люди, которым за 50 лет. Это составляет треть мужского населения и половина женского.

В последние годы практика показывает, что с подобными состояниями начали сталкивать люди более молодого возраста. Боль в суставах и общая слабость при смене погодных условий, может развиваться в результате разных заболеваний. Среди самых распространенных являются следующие: артрит, подагра, остеохондроз, радикулит.

Влияние погоды на здоровье

Метеозависимость может проявляться в результате имеющихся болезней сердечно-сосудистой системы, а так же позвоночника.

Объяснить боль в суставах при изменении погоды довольно просто. Все дело в том, что происходящие изменения атмосферного давления предшествуют появлению плохой погоды, в результате чего может изменяться давление в полости суставом.

Изменение погоды способствует снижению хрящевой жидкости, а вместе с этим происходить расширение связок и сухожилия. Именно поэтому люди начинают ощущать дискомфорт. В этот момент происходит раздражение нервных окончаний, как в поврежденном суставе, так и в рецепторах суставной сумки.

Проявление метеозависимости

При любых погодных изменениях у людей начинают «ныть» кости. Здоровый человек может вовсе не заметить никаких ухудшений, а те, кто страдают от хронических заболеваний или перенесли травму, часто ощущают все «прелести» погоды. Когда атмосферное давление приходит в норму, состояние человека улучшается и боль проходит.

При появлении частых болей в суставах из-за смены погоды, можно говорить о том, что в хрящевой ткани стали развиваться негативные изменения. После того, как хрящевая ткань истончается, травмируется сустав, появляется боль и развивается артроз. Именно поэтому суставы первые реагируют на любые изменения в атмосфере.

Источник: rsute.ru