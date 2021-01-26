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Здоровье / Общество

Топ - 5 продуктов с афродизиаком

21:20 26.01.2021 Фото: pixabay.com
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Благодаря некоторым продуктам питания в состав которых входит этот компонент увеличивается сексуальное влечение и человек становится раскованным.

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Если влечение в ваших отношениях подугасло—стоит обратить внимание на ваш рацион

Многие слышали о волшебном действии продуктов с афродизиаком на организм человека, но ученые уверяют, что их свойства изрядно преувеличены. Как бы то ни было, люди, которые регулярно питаются такими продуктами отмечают значительное улучшение в оргазме и возвращение сексуальной жизни.

Афрозиаки ассоциируются с богиней Афродитой, которая дарила всем любовь. Благодаря некоторым продуктам питания в состав которых входит этот компонент увеличивается сексуальное влечение и человек становится раскованным.

Афродизиаки не до конца изучены, но при этом считаются часто используемым народным средством для улучшения сексуальной жизни. Как только появились аптечные аналоги, в виде «виагры», афродизиаки отошли на второй план.

Продукты-афродизиаки не действуют сразу, они оказывают на организм человека хорошее явление. Благодаря им улучшается кровообращение, человек становится более уравновешеннее, благодаря нормализации нервной системы, активизируется либидо.

Если обратить внимание на такие продукты как банан, шоколад, сыр, мед и многие другие содержат эндофрин, которые повышают настроение. Такие элементы в них как цинк или селен способствуют выработке тестостерона. Также в них есть много необходимых витаминов, которые способствуют легкому усваиванию белка и жирных кислот.

Морепродукты

Такие разновидности как устрицы, креветки, а также икра, содержат много белка и цинка.

Авокадо

Этот продукт богат на витамины, а еще жирные кислоты, благодаря которым увеличивается потенция. Еще в авокадо присутствует белок, который усваивается организмом легко.

Имбирь

Прекрасный продукт, который богат на противовоспалительные компоненты, а еще его любят за то, что имбирь панацея многим простудным заболеваниям. Но мало кто знает, что он помогает наладить хороший приток крови к малому тазу.

Горький шоколад

В нем содержится кофеин, который дает энергию организму, помогает восстановить силы и активизирует выработку эндорфина.

Чеснок

Аромат у данного продукта весьма специфический и порой отпугивает, но он богат на витамин В, РР, С и Е, а также цинк, эфирные масла, йод и другие полезные компоненты, которые помогают активной работе мужских органов.

Источник: rsute.ru

 продукты афродизиаки тестостерон эндорфин
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