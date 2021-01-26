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Голова лошади рисунок

00:46 26.01.2021 Фото: pixabay.com
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Главное, точно соблюдать пропорции, чтобы голова лошади была изящной и красивой.

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Фото можно использовать как образец, для большей точности

Чтобы нарисовать лошадь, даже поэтапно, нужен опыт и хороший глазомер. Но, если вам нужно сделать рисунки лошадей, то этот простой урок поможет вам разобраться, как нарисовать голову лошади поэтапно. Главное, точно соблюдать пропорции, чтобы голова лошади была изящной и красивой. Для начинающих учиться рисовать, советую периодически сравнивать свой рисунок с фото головы лошади.

1. Три окружности для контура головы лошади

Рисуя поэтапно, важно правильно нарисовать первые контуры. От их расположения будут зависеть пропорции будущей картинки. Для будущего рисунка головы лошади начертите карандашом три окружности. Верхняя - самая большая, внизу - самая маленькая и в центре - средняя. Постарайтесь в точности скопировать их расположение с моего рисунка.

2. Первоначальный контур головы лошади

Обведите контур морды лошади, сильно не нажимая на карандаш, возможно, придется поправить эти контуры. И в большом круге нарисуйте маленький кружочек для глаза лошади.

3. Уши, ноздри и шея лошади

Нарисуйте уши на макушке головы лошади.
Сделайте контур шеи и добавьте на рисунке ноздри и нарисуйте линию губ. Удалите лишние контурные линии с рисунка.

4. Чтобы управлять лошадью нужна уздечка

Любая лошадь имеет уздечку, с помощью которой ей управляют. И только на воле или в огражденном загоне лошади бегают без нее. Нарисуйте вначале небольшое кольцо у края губ и поводок торчащий изо рта. Кроме того, на этом этапе добавьте в рисунок головы лошади некоторые детали. Нарисуйте гриву, уточните форму глаза и ноздрей.

5. Нарисуйте уздечку полностью

На этом этапе нарисуйте полностью уздечку и добавьте детали в рисунок ушей лошади. После этого можно сказать, что рисунок головы лошади почти закончен.

6. Нанесите на рисунке тени

Чтобы голова лошади стала объемной и картинка выглядела как у настоящего художника, нужно мягким простым карандашом на рисунке добавить тени. Цветными карандашами лошадь раскрашивать не нужно, а вот сделать тени простым карандашом совсем не помешают.

Источник: lookmi.ru

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