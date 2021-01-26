Продукты против жира на животе назвали медики

Специалисты указывают, что каждые дополнительные десять граммов растворимой клетчатки в день за пять лет сокращают количество жира на животе на 3,7%.

Вам стоит добавить эти продукты в рацион, чтобы чувствовать себя комфортно в любой одежде Продукты, содержащие растворимую клетчатку, способствуют сжиганию жира на животе, пишет Express со ссылкой на американских медиков.

Смешиваясь с водой, растворимые пищевые волокна образуют гелеобразное вещество и снижают абсорбцию жира, то есть не дают ему перевариваться и всасываться, тем самым помогая контролировать вес. Также клетчатка замедляет усвоение углеводов, стабилизируя уровня сахара в крови.

Достигая толстой кишки, такая пища ферментируется кишечными бактериями в жирные кислоты с короткой цепью, которые повышают уровень гормонов насыщения, таких как холецистокинин, GLP-1 и PYY. Они способствуют уменьшению жировой прослойки за счет подавления аппетита.