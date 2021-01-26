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Красота / Общество

Продукты против жира на животе назвали медики

10:20 26.01.2021 Фото: pixabay.com
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Специалисты указывают, что каждые дополнительные десять граммов растворимой клетчатки в день за пять лет сокращают количество жира на животе на 3,7%.

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Продукты, содержащие растворимую клетчатку, способствуют сжиганию жира на животе, пишет Express со ссылкой на американских медиков.
Смешиваясь с водой, растворимые пищевые волокна образуют гелеобразное вещество и снижают абсорбцию жира, то есть не дают ему перевариваться и всасываться, тем самым помогая контролировать вес. Также клетчатка замедляет усвоение углеводов, стабилизируя уровня сахара в крови.
Достигая толстой кишки, такая пища ферментируется кишечными бактериями в жирные кислоты с короткой цепью, которые повышают уровень гормонов насыщения, таких как холецистокинин, GLP-1 и PYY. Они способствуют уменьшению жировой прослойки за счет подавления аппетита.
Специалисты указывают, что каждые дополнительные десять граммов растворимой клетчатки в день за пять лет сокращают количество жира на животе на 3,7%. Такое количество растворимых пищевых волокон можно получить, съев два небольших яблока, одну чашку зеленого горошка, полстакана фасоли. Кроме того, клетчатку содержат овес, овсяные и рисовые отруби, ячмень, цитрусовые, клубника.
Источник: РИА Новости
 продукты живот жир сжигание
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