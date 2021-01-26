15 признаков сверхчувствительного и ранимого человека

Ок, если вы плачете на «Короле льве», вы эмоциональны, а если на «Темном рыцаре», то у вас сверхчувствительная тонкая натура. И это вовсе не плохо, так же, как не плохо быть интровертом. Это просто ваш тип личности.

Итак, вы уже знаете, что вы эмоциональный человек. Вы глубоко переживаете многие состояния и, как правило, обладаете эмпатией, то есть интуитивно знаете то, что чувствуют другие люди. Если вы слышали термины «эмпат» и «сверхчувствительный человек», вам может быть интересно, что значит тонкая натура.

Хотя сверхчувствительные люди (или СЧЛ для краткости) разделяют некоторые черты с эмпатами, эмпаты и СЧЛ – это совершенно разные типы личностей.

Эмпаты вовлечены в чувства других людей до такой степени, что они так же испытывают их, даже физически. СЧЛ, с другой стороны, не перенимают чувства других, так как они интенсивно испытывают свои собственные.

На самом деле чувствительность у вас в голове. Сканирование мозга показывает, что сверхэмоциональность – это результат наличия высокочувствительной нервной системы, поэтому даже яркие огни и громкие звуки вызывают в вас бурю страстей. Да-да, если вы плачете на очередном трейлере в кинотеатре, когда фильм еще даже не начался, поздравляем, у вас тонкая натура.

Американские ученые утверждают, что количество людей с тонкой натурой составляет около 15-20% от всего населения. Даже не догадываясь об этом, многие из них поспешно причисляют себя к интровертам, однако сверхчувствительный человек – это еще более сложная его версия, имеющая свой особенный способ восприятия мира. Психотерапевт Эми Молин (Amy Molin) создала список из девяти характеристик, присущих такому уникальному типу людей, а другие ученые его дополнили.

1. Вы становитесь раздражительным, если нужно сделать несколько вещей сразу

Для людей с высоким уровнем чувствительности серьезной проблемой являются ситуации, когда на них возлагают решение нескольких различных задач сразу. Они мгновенно начинают нервничать и испытывать большой стресс. В таких условиях гиперчувствительным людям чрезвычайно трудно быть продуктивными, что может привести их к разочарованию в самих себе.

2. В шумной обстановке вы ощущаете себя потерянным

В тех местах, где есть много раздражителей, высокочувствительный человек чувствует себя неуютно, тревожно. Именно поэтому такому типу людей не рекомендуется работать в офисе формата open space. В открытом помещении их чувства чрезмерно перегружены: они слышат слишком много отвлекающих звуков, ощущают каждое движение и любые запахи. Все эти факторы не позволяют им сосредоточиться на работе и показать себя эффективным сотрудником.

3. Вы острее чувствуете голод

Фраза «когда человек голоден, он зол» имеет особенно сильный окрас для людей с высокой чувствительностью. Даже легкое чувство голода способно возбудить в них гнев, который легко может распространиться на тех, кто находится рядом.

4. Вас выбивает из равновесия, если за вами кто-то наблюдает

Гиперчувствительные люди способны в полной мере использовать свой потенциал, если только их частную жизнь уважают. Когда такой человек замечает, что за ним наблюдают, например, босс на работе, он тут же начинает вести себя неестественно. В данной ситуации он чувствует, будто задыхается под огромным весом.

5. Искусство способно глубоко растрогать вас

Не каждый высокочувствительный человек интересуется искусством, но если он все-таки является поклонником произведений конкретного художника, то способен прочувствовать их гораздо сильнее, чем обычный слушатель/зритель/читатель. Произведения искусства вызывают в нем чувства сильнее, глубже, ярче, и такие люди дольше о них думают и вспоминают.

6. Вы сразу видите, если кто-то рядом чувствует себя неуютно

Человек с высокой чувствительностью замечает первым, если кто-то рядом жмурит глаза от слишком яркого света в комнате или для кого-то музыка играет чересчур громко. В этот момент он просто ощущает, что кто-то имеет проблему, подобную той, с которой он сталкивается ежедневно.

7. Вы изолируете себя после насыщенных будней

После долгой и напряженной недели сверхчувствительным людям нужно время в уединении и тишине, чтобы иметь возможность восстановить силы. Поэтому вместо активного отдыха на выходных они могут предпочесть, например, провести весь день в спальне с занавешенными окнами.

8. Вы избегаете громких концертов

Громкие рок-концерты или мощные фейерверки вряд ли подходят для развлечений, доставляющих высокочувствительным людям радость. Если среди ваших родных или друзей есть такой человек, вы должны помнить, что он просто имеет гораздо более низкую переносимость шума, чем остальные люди.

9. Вы избегаете СМИ, демонстрирующие насилие

Жестокие сцены борьбы в кино или новостях вгоняют гиперчувствительных людей в страх, хотя большинство населения уже привыкли к таким картинкам на своих экранах. Поэтому собираясь пригласить такого человека в кино на фильм ужасов, лучше дважды подумайте, чтобы потом случайно не испортить ваши отношения.

Этот список американской исследовательницы Эми Молин был дополнен и другими учеными в области психологии. Так что, вот еще несколько признаков того, что у вас тонкая натура.

10. Вы легко «сканируете» настроение окружающих

Ваши близкие друзья шутят, что вы можете читать мысли, поскольку вы часто отвечаете на их вопросы, прежде чем они даже задали их. Вы легко чувствуете и замечаете ложь или можете отгадать, когда люди пытаются что-то скрыть от вас. Вы также довольно часто можете понять, что чувствуют окружающие вас люди в той или иной обстановке. Так что, не задуматься ли вам о карьере в области права или полиции – будете живым детектором лжи, как Эркюль Пуаро.

11. Вы хороший рассказчик

Когда вы так ярко ощущаете все чувства, вы можете передать их словесно и рассказать увлекательные, ошеломляющие истории даже о рутинных ежедневных событиях. Ваше недавнее столкновение в булочной с эпатажной дамой может быстро перерасти в многослойную историю необузданных эмоций с активной конфронтацией типажей и торжествующей победой.

12. Вы невероятно вежливы

Когда вы говорите, что вам было приятно с кем-то познакомиться, вы искренне имеете это в виду. Вы всегда замечаете характер других людей и никогда не забываете говорить «спасибо» и «пожалуйста», когда это нужно (и когда не нужно). Однако в глубине души вы знаете, что вы просто боитесь оскорбить чьи-то чувства, будучи грубым или недостаточно вежливым с ними. Вы будете оставаться необычайно вежливым, пока не почувствуете себя на 100% комфортно с этим человеком (а часто даже после). Даже если вам откровенно нахамят, вы вряд ли вступите в спор с человеком, конфликты не для вас.

13. Вы любите делать все в одиночку

Вы чувствуете себя абсолютно комфортно наедине с собой, но вы не ощущаете себя одиноким. Есть много видов деятельности, которые вы предпочитаете делать в одиночку, например, тренироваться, потому что командные виды спорта часто дают вам ощущение, будто за каждым вашим шагом следят и оценивают. Вам нравится работать дома (или иметь личное пространство на работе), так как большие открытые рабочие места заставляют вас чувствовать себя настороженно, а от этого вы становитесь менее продуктивны. Путешествие в одиночку также не проблема для вас

14. Ваша интуиция – что-то мистическое

Вы склонны прислушиваться к своей интуиции, так как она редко вас подводит. У вас часто возникает странное ощущение того, что что-то вот-вот должно произойти. Вы умеете читать между строк и можете найти лучший способ действий, даже если на то нет очевидных причин.

15. Вероятно, вы интроверт, но это не обязательно

Тонкая натура часто означает, что чрезмерные раздражители –громкая музыка, переполненные комнаты, много разговоров – влияют на вас больше, чем на других людей. СЧЛ имеют тенденцию к интроверсии, но экстравертированные тонкие натуры определенно существуют! Для некоторых времяпрепровождение с другими людьми – это способ выбраться из своей ракушки и отогнать все негативные мысли. Независимо от того, являетесь ли вы интровертом или экстравертом, людям с высокой чувствительностью стоит найти баланс в социальных ситуациях, чтобы чувствовать себя комфортно где угодно.

О достоинствах

Несмотря на тонкие особенности мировосприятия и такие недостатки как склонность к депрессии или тревоге, сверхчувствительный человек также имеет свои сильные стороны. Эти люди более добросовестные и точные в том, что делают. Они могут сосредоточиться на деталях, которые другие игнорируют, и зачастую становятся прекрасными учителями, художниками, писателями, журналистами и психологами. Им нужно только создать условия, в которых они смогут проявить свои таланты.

Источник: bhub.com.ua