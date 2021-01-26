Что нужно делать для защиты ребенка от сглаза и порчи

Энергетически вампиры – люди, которые питаются энергией других, в том числе и детей.

Сглаз и порча – неприятные вещи, и их следует предотвращать заранее

Все знают, что существуют сглазы. И дети особенно сильно поддаются риску, ведь их организм слабее, чем у взрослого. Давайте узнаем, как уберечь ребенка от злых людей.

Что нужно делать для защиты

Сглазить детей достаточно просто, ведь у ребенка энергетическое поле слабее, чем у взрослого. И если человек с дурным сглазом скажет что-то о ребенке неискренне, последний может заболеть. Существуют элементарные правила, которые помогут избежать негативного воздействия:

Не показывайте посторонним некрещенных детей. Если же вы не крестили ребенка, его можно показывать другим только после достижения полтора года.

Не выкладывайте изображения ребенка в интернете.

После посещения мест, где много людей, умойте малыша святой водичкой.

Старайтесь избегать восхищений со стороны чужих людей. Если это случилось, нужно согнуть указательный палец и промассировать костью место третьего глаза у ребенка. А по возвращению домой дайте ребенку святой воды.

Не хвастайтесь успехами вашего ребенка коллегам и соседям. Вам начнут завидовать, и это может оказать отрицательное воздействие на состояние ребенка.

Купите малышу ложечку на зубок (обычно их делают из серебра). Важно чтобы ребенок ел с нее каждый день. Серебро считается священным металлом, и оно способно защитить детей от сглаза.

Если ребенок постоянно плачет, когда вы общаетесь с определенным человеком, лучше отказаться от общения с последним. Дети чувствительные к злым и коварным людям. Возможно, ваш друг задумал что-то подлое.

Сделайте ребенку защитный оберег. Это может быть красивый красный бантик. Завяжите его на запястье младенца, когда покидаете дом. Также вы можете вышить защитные знаки на одежде ребенка. Отличной идеей станет руна Эйваз, которая используется для защиты от злых сил с давних времен.

Защита от порчи

Если сглаз не считается целенаправленным, и возможно, человек, который сглазил ребенка, ничего плохого ему не желал, порча уже считается целенаправленным посылом. Ее цель – навредить человеку, на которого ее навели. Обычно от нее страдают взрослые. Но если негативная энергия очень сильная, она может навредить и ребенку.

Чтобы защитится от порчи, проверяйте изменения в вашей жизни. Если вы заметили, что вас преследует чреда неудач, а ребенок сильно болеет или плохо себя чувствует, проверьте наличие порчи на вашей семье.

Порча может быть направлена как на взрослого, так и на ребенка. В последнем случае негативная энергия – способ повлиять на родителей. От порчи часто страдают подростки. Ее могут навести одногодки. Лучше заранее обезопасить ребенка, чтобы потом не мучатся с последствиями.

Чтобы защитится от порчи, нужно делать следующее:

Следим, чтобы ребенок не брал вещи, которые ему не принадлежат, к примеру, одежду или игрушки. Также сами не принимайте подозрительных подарков. Предметы – лучший путь для передачи порчи, они может сохранять в себе негативную энергию и выделять ее с течением времени.

Не давайте людям, который вы не доверяете стричь ребенка. Если же вы ходите в парикмахерскую, нужно забирать подстриженные волосы и смывать их в унитаз.

Нарисуйте на одежде и игрушках ребенка защитные руны. Также их можно нарисовать на месте для сна, и на коляске.

Если ребенок очень маленький, после прихода гостей в вашу квартиру, нужно выполнять регулярную уборку. Это позволит избавиться от отрицательной энергии, которую они могли оставить.

Следите за окружением ребенка и выделяйте тех людей, с которыми у него случаются конфликты. Если ребенку нужно встретиться с таким человеком, нанесите на его одежду немного эфирного масла. Подойдет масло ладана, можжевельника, полыни и гвоздики.

Энергетические вампиры

Энергетически вампиры – люди, которые питаются энергией других, в том числе и детей. Оградить ребенка от контакта с ними не получится, но вы можете определить такого человека. Следите за поведением ребенка, если он постоянно уставший и раздраженный, попросите его избегать людей, с которыми он недавно контактировал. А если энергетический вампир учитель, попросите ребенка прочитать молитву перед его уроком, это должно помочь.

Источник: navalnyfals.com