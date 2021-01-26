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Почему резко снизился спрос на кредитные карты в Новосибирской области, ответил эксперт

19:49 26.01.2021 Фото: pixabay.com
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В период карантина весной 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с предыдущим месяцев сократилась более чем на 60%.

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Тенденция совпадает с общероссийской

За прошлый год в Новосибирской области выдали 231,7 тыс. кредитных карт, что на 21,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Новосибирский показатель соответствует общероссийскому. В среднем по стране фиксируется падение спроса на кредитные карты на 21,5%. Наименьшее количество новых «кредиток» российские банки выдали в апреле — 400 тыс. карт. К концу года спрос поднялся до среднего уровня 2019 года. Декабрьский показатель в 970 тыс. выданных карт является самым высоким в 2020 году.

Как рассказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин, в период карантина весной 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с предыдущим месяцев сократилась более чем на 60%. В последующие месяцы этот сегмент розничного кредитования восстанавливался умеренными темпами, а осенью выдача карт фактически стабилизировалась.

«Причина в том, что банки придерживаются консервативной кредитной политики, предоставляя кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне», — говорит Викулин.

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От редакции

Пользуетесь кредиткой?

Аноним, 26 января 2021 20:34
Тут экспертом бытьне надо - просто оперировать статистикой.
Скорее всего в период пандемии выросло число мошенников с кредитными картами.
И наверняка на 60%.
Медведев, ау, чем ты занимаешься на хлебном месте зама по безопасности?

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