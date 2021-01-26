Не заводится машина в мороз: что нельзя делать?

Даже если все детали автотранспорта до этого работали исправно, при резком снижении температур они начинают функционировать нестабильно и ожидать можно чего угодно.

Автолюбители, погода редко балует—ознакомьтесь, пригодится

Сибирские холода ежегодно создают множество проблем для автомобилистов. Казалось бы, 21 век на дворе, современные автомобили оборудованы сигнализацией с автоматическим запуском двигателя, имеют всевозможные предпусковые нагреватели и ситуаций по типу – «Не завелась машина в мороз» быть не должно! Но, погодные условия берут свое, с каждым годом морозы становятся все агрессивнее, и обязательно найдется кто-нибудь, кто поутру «не завелся».

Даже если все детали автотранспорта до этого работали исправно, при резком снижении температур они начинают функционировать нестабильно и ожидать можно чего угодно. Больше всего этой проблеме подвержены авто, которые ночуют во дворе, на открытой стоянке или в не отапливаемом гараже.

Помимо этого, такая беда может застать водителя даже в пути. Как быть в таких ситуациях? Что делать если машина не завелась в мороз? Давайте разберемся.

7 основных причин, почему не завелась машина в мороз

Низкий уровень заряда или полностью разряженный аккумулятор. Это самая распространенная проблема. При низких температурах, активность химических процессов внутри АКБ снижается.

А если владелец транспорта вовсе оставляет машину на улице на несколько суток или недель, то вероятнее всего, аккумулятор придется зарядить от 220v или возможно заменить на новый.

Плохое топливо. Если используется топливо низкого качества, то оно имеет свойство превращаться на морозе в лед. В результате запустить двигатель просто невозможно. Распознать проблему можно по тому, как ведет себя двигатель, он может работать неровно, терять мощность, глохнуть во время движения, заводиться не с первого, и даже не со второго раза. Сбой сигнализации. Когда не заводится машина в мороз, причиной может быть и ослабленный сигнал аккумулятора сигнализации или ёе некорректная работа. Плохое состояние масла. Если проблему с АКБ, топливом и сигнализацией вы исключили, то стоит обратить внимание на состояние масла. Как давно менялось масло? Или возможно оно сильно загрязнилось, загустело или не соответствует температурным условиям эксплуатации. Это вполне может отразиться на запуске мотора в мороз. Неисправность свечей. Проверить исправность работы свечей очень просто. Потребуется прямая проверка проводов, если вы заметили, что искры при подводе провода тусклые, то значит, причина кроется именно в поломке свечей.Также не редки случаи, что искра не может пробиться в камеру из-за сильного загрязнения свечей. Ошибка в электронном блоке управления. Электроника автомобиля чаще всего создает проблемы при низких температурах. Происходит это из-за увеличения коррозии при повышенном уровне влажности, также на это влияет электролиз и многое другое. Начинается все с ошибки в электронном блоке управления, затем постепенно отказывают отдельные узлы, и в результате полная поломка двигателя. Машина перемерзла. Иногда транспорту достаточно просто хорошо прогреться.

Основные ошибки автовладельцев или что не надо делать при замерзании автомобиля

Установили причину? Как действовать дальше? К решению проблемы важно подойти с умом и не рисковать своей безопасностью и состоянием автомобиля. Давайте рассмотрим самые опасные ошибки, которых необходимо избегать.

Что нельзя делать при замерзании автомобиля:

Буксировать автомобиль;

Использовать эфир для запуска;

Заводить авто с толкача;

Заливать в моторный отсек кипяток;

Использовать открытый огонь (горелка, паяльная лампа и др.);

Прикуривать от заведенного автомобиля.

Помните, любое ваше необдуманное действие может усугубить проблему. Не стоит делать то, в чем вы не уверенны. Лучшей защитой для автомобиля от промерзания станет отапливаемый гараж или закрытый паркинг.

Если вы не имеете такой возможности, то обеспечьте вашему транспорту дополнительный уход. Используя профилактические меры по защите машины, вы избежите массы неудобств в период холодов.

Как уберечь машину от промерзания

Советы автолюбителям, которые значительно облегчат вам зимний период:

Когда автомобиль используется не ежедневно, лучше всего снимать АКБ и забирать его домой (если это возможно). Не забывайте вовремя производить подзарядку аккумулятора.

Выгоднее оплатить аренду теплого гаража на пару месяцев или крытой парковки, чем переплачивать за покупку нового АКБ.

Покупайте качественное топливо, а также используйте специальные добавки, исключающие образования в баке конденсата при низких температурах.

Всегда имейте при себе «размораживатель замков».

Производите замену смазочных материалов не позже, чем в конце октября.

Выбирайте для своего авто качественные свечи и меняйте их до наступления зимы.

Используйте специальные защитные покрытия для двигателя и электроники.

Источник: autootogrev