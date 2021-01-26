Ретроградный Меркурий в январе 2021 года: когда будет и что это значит?

Меркурий - это планета, которая связана с логикой, общением и передачей информации. Три раза в год с ним происходит удивительная метаморфоза. Наблюдателю с Земли кажется, будто Меркурий начинает двигаться по своей орбите в обратном направлении. А через три недели всё возвращается на круги своя.
Ретроградное движение Меркурия — это оптическая иллюзия. На самом деле планета продолжает двигаться по орбите в своём обычном направлении. Но если смотреть на него с Земли, то кажется иначе.
Почему же Меркурий становится ретроградным?
- Это случается тогда, когда он проходит поблизости от Земли;
- Меркурий движется быстрее Земли;
- Возникает следующий эффект: представьте, что вы едите в автомобиле №1 и вас обгоняет автомобиль №2. В момент обгона на пару секунд вам будет казаться, что автомобиль №2 движется назад. Хотя на самом деле он едет вперед и очень быстро.
- Аналогично, мы на Земле «едем» в автомобиле №1, а Меркурий проносится мимо нас на автомобиле №2.
Двигаться вспять могут все планеты: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. А вот Светила (Солнце и Луна) никогда не бывают ретроградными в астрологии.
Стационарное состояние
Следует заметить, что рядом с понятием ретроградности есть еще одно важное понятие. Это стационарность планеты. Давайте рассмотрим весь цикл:
Из изображения следует, что перед тем, как начать попятное движение, Меркурий останавливается на некоторое время.
И после завершения ретроградного движения тоже делает остановку до того, как вернуться в директному (прямому) направлению.
Подробнее о влияние стационарного Меркурия на жизнь людей я расскажу ниже.
Периоды и точное время
Каждый год происходит три периода ретроградности Меркурия. Предлагаю подробнее рассмотреть данные о ближайших периодах.
В январе-феврале 2021 г.
|Меркурий
|Начало (по Москве)
|Окончание (по Москве)
|Стационарный (1 фаза)
|30 января в 03:07 (Водолей)
|30 января в 18:52 (Водолей)
|Ретроградный (2 фаза)
|30 января в 18:52 (Водолей)
|21 февраля в 03:51 (Водолей)
|Стационарный (3 фаза)
|21 февраля в 03:51 (Водолей)
|22 февраля в 06:11 (Водолей)
Период стационарного и ретроградного Меркурия в январе-феврале 2021 года будет проходить под знаком Водолея.
Это значит, что возможны встречи и возобновление контактов со старыми приятелями, одноклассниками, однокурсниками. Следует проявлять бдительность в таких сферах, как:
- оформление документации;
- транспорт и перевозки;
- экономические и бухгалтерские расчеты;
- СМИ и средства связи.
Между тем, у людей, связанных с наукой, могут происходить прорывы и возвращение к старым концепциям.
В мае-июне 2021 г.
|Меркурий
|Начало (по Москве)
|Окончание (по Москве)
|Стационарный (1 фаза)
|28 мая в 11:49 (Близнецы)
|30 мая в 01:34 (Близнецы)
|Ретроградный (2 фаза)
|30 мая в 01:34 (Близнецы)
|23 июня в 00:59 (Близнецы)
|Стационарный (3 фаза)
|23 июня в 00:59 (Близнецы)
|24 июня в 14:32 (Близнецы)
Этот период пройдет для Меркурия под знаком зодиака Близнецы.
В этот период может распространяться заведомо ложная информация. Остерегайтесь сплетен и пустых разговоров. Они могут быть использованы против вас.
СОВЕТ! В этот период у вас может появиться вдохновение для творчества: написания рассказов, стихов, текстов песен.
Общие рекомендации:
- пересмотреть свои привычки пребывания в социальных сетях;
- выйти из тех сообществ, которые вам давно неинтересны;
- исключить из друзей тех людей, которые давно вам не близки.
В сентябре-октябре 2021 г.
|Меркурий
|Начало (по Москве)
|Окончание (по Москве)
|Стационарный (1 фаза)
|26 сентября в 05:16 (Весы)
|27 сентября в 08:11 (Весы)
|Ретроградный (2 фаза)
|27 сентября в 08:11 (Весы)
|18 октября в 18:16 (Весы)
|Стационарный (3 фаза)
|18 октября в 18:16 (Весы)
|19 октября в 10:12 (Весы)
Период ретроградного Меркурия в сентябре и октябре пройдет для планеты в знаке Весы. В это время следует быть осторожными в знакомствах с новыми людьми. может так случиться, что вы доверитесь кому-то, а потом пожалеет об этом.
Некоторые люди в этот период могут столкнуться с подлостью или обманом со стороны друзей и хороших знакомых.
ВАЖНО! Проявляйте осторожность в общении. Не рассказывайте о своей личной жизни. Кроме того, избегайте нарушения общественных норм морали. Это будет воспринято негативно.
Из плюсов можно отметить вероятное творческое вдохновение. Возможно, вы захотите внести обновление в интерьер квартиры или захотите заняться хенд-мейдом.
Что ожидать и как себя обезопасить?
Планета Меркурий в астрологии отвечает за коммуникации, расчеты, средства связи, логику, транспорт, короткие поездки, бытовую технику и др.
Большинство людей испытывают на себе влияние ретроградного Меркурия. В такие периоды:
- Часто барахлит техника, особенно телефоны и компьютеры.
- Транспорт ходит с опозданиями.
- Выясняются неожиданные ошибки в документации, которые приходится исправлять.
- Случаются сбои в работе сотовых сетей и интернета.
- Меняются планы из-за непредвиденных обстоятельств.
- А в общении порой возникает непонимание из-за того, что собеседник превратно воспринимает наши слова.
Если не знать о космическом влиянии планеты, можно совершить ряд ошибок, которые обернутся проблемами в делах и отношениях.
Что нельзя делать?
Итак, что не рекомендуется делать на ретроградном Меркурии?
- Устраиваться на новую работу. Велика вероятность, что вскоре выяснятся ранее неизвестные условия. Или же вы просто долго не захотите работать на новом месте.
- Привлекать на работу новых сотрудников.
- Открывать новое дело, магазин, салон, регистрировать фирму. Большинство организаций, зарегистрированных на ретроградном Меркурии испытывают сложности в первые годы работы, а то и вовсе закрываются.
- Переезжать жить в новое место. Скорее всего надолго вы там не задержитесь, либо будут возникать разные проблемы с документами на жилье, с соседями и т.д.
- Совершать крупные вложения, инвестиции. Вероятно, позже выяснятся неизвестные нюансы.
- Покупать бытовую технику и электронику. Даже если покупка окажется выгодной, есть вероятность, что техника будет часто ломаться или с ней будут возникать проблемы иного характера. По той же причине не советую покупать автомобиль или иное средство перемещения.
- Заводить новые знакомства. Скорее всего новый человек не задержится в вашем окружении.
- Отправлять бандероли, посылки или ценные письма. Если есть возможность, лучше отложить отправку до возвращения Меркурия к директному движению.
- Подписывать контракты, заключать сделки, оформлять любые важные бумаги. Повышается вероятность ошибки в бумагах, исправление которой займет немало времени. Также есть риск бюрократической волокиты.
- Планировать поездки в новые места. Такая поездка может неожиданно сорваться по самым разным причинам: отменили автобусный рейс, пришлось срочно заниматься другими делами и т.д.
Во время ретроградного Меркурия Небеса предлагают нам остановиться, не гнаться вперед в бесконечной суете. Вернуться немного назад, чтобы оценить ситуацию. Осмыслить свои поступки и просто отдохнуть.
Может быть, в каждодневной суете вы упускаете из виду очевидные ошибки? Чтобы уберечь нас от этого, Космос и создает такие периоды.
Особенности стационарной планеты
Стационарный Меркурий — это время, когда планета будто бы останавливается для наблюдателя с Земли. Отсюда простой вывод: все сферы Меркурия замирают, в них прекращается движение.
Особо сложной считается первая фаза стационарности, когда планета останавливается перед поворотом в обратную сторону.
В эти периоды особенно важно следовать правилам, описанным выше: о том, что нельзя делать на ретро-Меркурии. Именно во время стационарного положения планеты возможны особо неприятные и даже курьезные ситуации:
- в магазине не приняли купюру, потому что она якобы поддельная;
- при оформлении документов указали не тот год рождения и еще спорят с вами, что они правы;
- расписание междугородних автобусов изменили, но нигде об этом не сообщили, и даже сами водители не в курсе;
- сотрудники домоуправления отправляют вас по кругу к другому специалисту, причем каждый утверждает, что это не он должен рассматривать ваш вопрос.
Что нужно делать?
На ретро-Меркурии астрологи советуют:
- Закончить старые дела, например, завершить оформление отчета или научной работы.
- Пересмотреть принятые решения, если вы сомневаетесь в их правильности. Подумать, возможно, стоит что-то переделать, исправить?
- Проверить: пароли к электронной почте, соц. сетям и различным сайтам, систематизировать эту информацию.
- Навести порядок во всех документах: бумажных и электронных. Разложить по папкам, организовать удобное хранение.
- Сделать резервные копии всех важных электронных документов.
- Встретиться со старыми друзьями, навестить бывших коллег, с которыми сохранились добрые отношения.
- Пересмотреть старые фотографии: в одиночестве или в компании.
- Дочитать книгу, до которой никак не доходили руки. Посмотреть фильм, которые хотели.
- Вернуться к изучению иностранного языка, который ранее бросили. Это же касается любого обучения. А вот за новую сферу лучше не браться.
- Очистить разум от накопившегося мусора. Лучше всего для этого подходит медитация.
Календарь на 2020-2025 годы
В этом разделе вы найдете подробный календарь с перечислением периодов ретроградного Меркурия по месяцам и числам.
|Год
|Ретро-Меркурий
|2020
|17 февраля — 10 марта
18 июня — 12 июля
|2021
|30 января — 21 февраля
30 мая — 23 июня
27 сентября — 18 октября
|2022
|14 января — 4 февраля
10 мая — 3 июня
10 сентября — 2 октября
29 — 31 декабря
|2023
|1 — 18 января
21 апреля — 15 мая
23 августа — 15 сентября
|2024
|1 — 2 января
2 — 25 апреля
5 — 29 августа
26 ноября — 15 декабря
|2025
|15 марта — 7 апреля
18 июля — 11 августа
9 — 29 ноября
Влияние на свадьбу
Астрологи считают, что свадьба на ретроградном Меркурии (как и в полнолуние) нежелательна, особенно если для партнеров это первый брак. Если же брак второй или третий, то Меркурий не будет здесь никак препятствовать.
Поговорим о той ситуации, если вы уже заключили брак в период ретро-Меркурия. Или планируете жениться в такую дату, потому что не можете ее изменить по своей воле.
На самом деле, ретроградный Меркурий не может оказать сильное неблагоприятное влияние на жизнь молодоженов после свадьбы.
Какие-то неприятные мелочи вполне могут быть, например:
- ошибка в документах;
- временное недопонимание друг друга.
Но все эти трудности быстротечны. И дальнейшее развитие отношений мужа и жены будет зависеть от совмещения их гороскопов, а вовсе не от даты свадьбы.
Рожать в такие даты
В Интернете принято сеять панику вокруг ретроградного Меркурия. Страшный и опасный, он вселяет ужас в неокрепшие умы. И только профессиональные астрологи знают, что ничего страшного в ретро-Меркурии нет.
Особо переживают беременные женщины, которым предстоит рожать ребенка в период ретроградного Меркурия. Сразу возникает масса вопросов, например:
- Как пройдут роды?
- Как повлияет ретро-Меркурий на малыша?
Спешу вас успокоить! Волноваться не о чем. Меркурий напрямую не связан с процессом родов. Единственное, что он может сделать, это создать бардак с документами. Но, согласитесь, это не так уж страшно.
Теперь о том, как планета повлияет на новорожденного. С ретроградным Меркурием в гороскопе рождается огромное количество детей. Он определенным образом влияет на человека:
- Мышление становится медленнее, зато более глубокое.
- Нужно больше времени, чтобы сосредоточиться, но и долго удерживать внимание такому человеку проще.
- Дети с ретро-Меркурием обычно хорошо учатся.
Полезное видео
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