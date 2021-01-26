Ретроградный Меркурий в январе 2021 года: когда будет и что это значит?

Ретроградное движение Меркурия — это оптическая иллюзия. На самом деле планета продолжает двигаться по орбите в своём обычном направлении. Но если смотреть на него с Земли, то кажется иначе.

Почему же Меркурий становится ретроградным?

Это случается тогда, когда он проходит поблизости от Земли;

Меркурий движется быстрее Земли;

Возникает следующий эффект: представьте, что вы едите в автомобиле №1 и вас обгоняет автомобиль №2. В момент обгона на пару секунд вам будет казаться, что автомобиль №2 движется назад. Хотя на самом деле он едет вперед и очень быстро.

Аналогично, мы на Земле «едем» в автомобиле №1, а Меркурий проносится мимо нас на автомобиле №2.

Двигаться вспять могут все планеты: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. А вот Светила (Солнце и Луна) никогда не бывают ретроградными в астрологии.

Стационарное состояние

Следует заметить, что рядом с понятием ретроградности есть еще одно важное понятие. Это стационарность планеты. Давайте рассмотрим весь цикл:

Из изображения следует, что перед тем, как начать попятное движение, Меркурий останавливается на некоторое время.

И после завершения ретроградного движения тоже делает остановку до того, как вернуться в директному (прямому) направлению.

Подробнее о влияние стационарного Меркурия на жизнь людей я расскажу ниже.

Периоды и точное время

Каждый год происходит три периода ретроградности Меркурия. Предлагаю подробнее рассмотреть данные о ближайших периодах.

В январе-феврале 2021 г.

Меркурий Начало (по Москве) Окончание (по Москве) Стационарный (1 фаза) 30 января в 03:07 (Водолей) 30 января в 18:52 (Водолей) Ретроградный (2 фаза) 30 января в 18:52 (Водолей) 21 февраля в 03:51 (Водолей) Стационарный (3 фаза) 21 февраля в 03:51 (Водолей) 22 февраля в 06:11 (Водолей)

Период стационарного и ретроградного Меркурия в январе-феврале 2021 года будет проходить под знаком Водолея.

Это значит, что возможны встречи и возобновление контактов со старыми приятелями, одноклассниками, однокурсниками. Следует проявлять бдительность в таких сферах, как:

оформление документации;

транспорт и перевозки;

экономические и бухгалтерские расчеты;

СМИ и средства связи.

Между тем, у людей, связанных с наукой, могут происходить прорывы и возвращение к старым концепциям.

В мае-июне 2021 г.

Меркурий Начало (по Москве) Окончание (по Москве) Стационарный (1 фаза) 28 мая в 11:49 (Близнецы) 30 мая в 01:34 (Близнецы) Ретроградный (2 фаза) 30 мая в 01:34 (Близнецы) 23 июня в 00:59 (Близнецы) Стационарный (3 фаза) 23 июня в 00:59 (Близнецы) 24 июня в 14:32 (Близнецы)

Этот период пройдет для Меркурия под знаком зодиака Близнецы.

В этот период может распространяться заведомо ложная информация. Остерегайтесь сплетен и пустых разговоров. Они могут быть использованы против вас.

СОВЕТ! В этот период у вас может появиться вдохновение для творчества: написания рассказов, стихов, текстов песен.

Общие рекомендации:

пересмотреть свои привычки пребывания в социальных сетях;

выйти из тех сообществ, которые вам давно неинтересны;

исключить из друзей тех людей, которые давно вам не близки.

В сентябре-октябре 2021 г.

Меркурий Начало (по Москве) Окончание (по Москве) Стационарный (1 фаза) 26 сентября в 05:16 (Весы) 27 сентября в 08:11 (Весы) Ретроградный (2 фаза) 27 сентября в 08:11 (Весы) 18 октября в 18:16 (Весы) Стационарный (3 фаза) 18 октября в 18:16 (Весы) 19 октября в 10:12 (Весы)

Период ретроградного Меркурия в сентябре и октябре пройдет для планеты в знаке Весы. В это время следует быть осторожными в знакомствах с новыми людьми. может так случиться, что вы доверитесь кому-то, а потом пожалеет об этом.

Некоторые люди в этот период могут столкнуться с подлостью или обманом со стороны друзей и хороших знакомых.

ВАЖНО! Проявляйте осторожность в общении. Не рассказывайте о своей личной жизни. Кроме того, избегайте нарушения общественных норм морали. Это будет воспринято негативно.

Из плюсов можно отметить вероятное творческое вдохновение. Возможно, вы захотите внести обновление в интерьер квартиры или захотите заняться хенд-мейдом.

Что ожидать и как себя обезопасить?

Планета Меркурий в астрологии отвечает за коммуникации, расчеты, средства связи, логику, транспорт, короткие поездки, бытовую технику и др.

Большинство людей испытывают на себе влияние ретроградного Меркурия. В такие периоды:

Часто барахлит техника, особенно телефоны и компьютеры.

Транспорт ходит с опозданиями.

Выясняются неожиданные ошибки в документации, которые приходится исправлять.

Случаются сбои в работе сотовых сетей и интернета.

Меняются планы из-за непредвиденных обстоятельств.

А в общении порой возникает непонимание из-за того, что собеседник превратно воспринимает наши слова.

Если не знать о космическом влиянии планеты, можно совершить ряд ошибок, которые обернутся проблемами в делах и отношениях.

Что нельзя делать?

Итак, что не рекомендуется делать на ретроградном Меркурии?

Устраиваться на новую работу. Велика вероятность, что вскоре выяснятся ранее неизвестные условия. Или же вы просто долго не захотите работать на новом месте. Привлекать на работу новых сотрудников. Открывать новое дело, магазин, салон, регистрировать фирму. Большинство организаций, зарегистрированных на ретроградном Меркурии испытывают сложности в первые годы работы, а то и вовсе закрываются. Переезжать жить в новое место. Скорее всего надолго вы там не задержитесь, либо будут возникать разные проблемы с документами на жилье, с соседями и т.д. Совершать крупные вложения, инвестиции. Вероятно, позже выяснятся неизвестные нюансы. Покупать бытовую технику и электронику. Даже если покупка окажется выгодной, есть вероятность, что техника будет часто ломаться или с ней будут возникать проблемы иного характера. По той же причине не советую покупать автомобиль или иное средство перемещения. Заводить новые знакомства. Скорее всего новый человек не задержится в вашем окружении. Отправлять бандероли, посылки или ценные письма. Если есть возможность, лучше отложить отправку до возвращения Меркурия к директному движению. Подписывать контракты, заключать сделки, оформлять любые важные бумаги. Повышается вероятность ошибки в бумагах, исправление которой займет немало времени. Также есть риск бюрократической волокиты. Планировать поездки в новые места. Такая поездка может неожиданно сорваться по самым разным причинам: отменили автобусный рейс, пришлось срочно заниматься другими делами и т.д.

Во время ретроградного Меркурия Небеса предлагают нам остановиться, не гнаться вперед в бесконечной суете. Вернуться немного назад, чтобы оценить ситуацию. Осмыслить свои поступки и просто отдохнуть.

Может быть, в каждодневной суете вы упускаете из виду очевидные ошибки? Чтобы уберечь нас от этого, Космос и создает такие периоды.

Особенности стационарной планеты



Стационарный Меркурий — это время, когда планета будто бы останавливается для наблюдателя с Земли. Отсюда простой вывод: все сферы Меркурия замирают, в них прекращается движение.

Особо сложной считается первая фаза стационарности, когда планета останавливается перед поворотом в обратную сторону.

В эти периоды особенно важно следовать правилам, описанным выше: о том, что нельзя делать на ретро-Меркурии. Именно во время стационарного положения планеты возможны особо неприятные и даже курьезные ситуации:

в магазине не приняли купюру, потому что она якобы поддельная;

при оформлении документов указали не тот год рождения и еще спорят с вами, что они правы;

расписание междугородних автобусов изменили, но нигде об этом не сообщили, и даже сами водители не в курсе;

сотрудники домоуправления отправляют вас по кругу к другому специалисту, причем каждый утверждает, что это не он должен рассматривать ваш вопрос.

Что нужно делать?

На ретро-Меркурии астрологи советуют:

Закончить старые дела, например, завершить оформление отчета или научной работы. Пересмотреть принятые решения, если вы сомневаетесь в их правильности. Подумать, возможно, стоит что-то переделать, исправить? Проверить: пароли к электронной почте, соц. сетям и различным сайтам, систематизировать эту информацию. Навести порядок во всех документах: бумажных и электронных. Разложить по папкам, организовать удобное хранение. Сделать резервные копии всех важных электронных документов. Встретиться со старыми друзьями, навестить бывших коллег, с которыми сохранились добрые отношения. Пересмотреть старые фотографии: в одиночестве или в компании. Дочитать книгу, до которой никак не доходили руки. Посмотреть фильм, которые хотели. Вернуться к изучению иностранного языка, который ранее бросили. Это же касается любого обучения. А вот за новую сферу лучше не браться. Очистить разум от накопившегося мусора. Лучше всего для этого подходит медитация.

Календарь на 2020-2025 годы

В этом разделе вы найдете подробный календарь с перечислением периодов ретроградного Меркурия по месяцам и числам.

Год Ретро-Меркурий 2020 17 февраля — 10 марта

18 июня — 12 июля

2021 30 января — 21 февраля

30 мая — 23 июня

27 сентября — 18 октября 2022 14 января — 4 февраля

10 мая — 3 июня

10 сентября — 2 октября

29 — 31 декабря 2023 1 — 18 января

21 апреля — 15 мая

23 августа — 15 сентября

2024 1 — 2 января

2 — 25 апреля

5 — 29 августа

26 ноября — 15 декабря 2025 15 марта — 7 апреля

18 июля — 11 августа

9 — 29 ноября

Влияние на свадьбу

Астрологи считают, что свадьба на ретроградном Меркурии (как и в полнолуние) нежелательна, особенно если для партнеров это первый брак. Если же брак второй или третий, то Меркурий не будет здесь никак препятствовать.

Поговорим о той ситуации, если вы уже заключили брак в период ретро-Меркурия. Или планируете жениться в такую дату, потому что не можете ее изменить по своей воле.

На самом деле, ретроградный Меркурий не может оказать сильное неблагоприятное влияние на жизнь молодоженов после свадьбы.

Какие-то неприятные мелочи вполне могут быть, например:

ошибка в документах;

временное недопонимание друг друга.

Но все эти трудности быстротечны. И дальнейшее развитие отношений мужа и жены будет зависеть от совмещения их гороскопов, а вовсе не от даты свадьбы.

Рожать в такие даты

В Интернете принято сеять панику вокруг ретроградного Меркурия. Страшный и опасный, он вселяет ужас в неокрепшие умы. И только профессиональные астрологи знают, что ничего страшного в ретро-Меркурии нет.

Особо переживают беременные женщины, которым предстоит рожать ребенка в период ретроградного Меркурия. Сразу возникает масса вопросов, например:

Как пройдут роды?

Как повлияет ретро-Меркурий на малыша?

Спешу вас успокоить! Волноваться не о чем. Меркурий напрямую не связан с процессом родов. Единственное, что он может сделать, это создать бардак с документами. Но, согласитесь, это не так уж страшно.

Теперь о том, как планета повлияет на новорожденного. С ретроградным Меркурием в гороскопе рождается огромное количество детей. Он определенным образом влияет на человека:

Мышление становится медленнее, зато более глубокое.

Нужно больше времени, чтобы сосредоточиться, но и долго удерживать внимание такому человеку проще.

Дети с ретро-Меркурием обычно хорошо учатся.

Полезное видео

Рекомендуем интересное видео от астролога про ретроградный Меркурий:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>



Таким образом, ретроградный Меркурий призывает нас быть более внимательными, остановиться в суете жизни и подумать о том, что нужно изменить. Не стоит бояться таких периодов, ведь если использовать их грамотно, то вы получите только позитив и возможности для развития.