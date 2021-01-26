Чем подкормить рассаду помидоров после высадки в теплицу?

Помидоры хорошо выращивать в теплицах, большинство овощеводов так и делает. Но почву нужно постоянно удобрять, так как она быстро истощается.

Для хорошего урожая важна правильная подкормка томатов после высадки в теплицу

Теплолюбивые томаты часто выращивают в теплице. Там они получают защиту от непогоды, холода. Но почва в подобном сооружении быстро истощается.

ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТОМАТОВ

В почве должны содержаться все полезные вещества, необходимые для роста и вызревания томатов.

Для плодородия земле нужны:

Калий. Для нормализации водного баланса. Это вещество помогает растению впитывать влагу, доставлять ее к верхним частям, способствует развитию корневой системы, повышает устойчивость к засухе и заболеваниям. Бор. Способствует увеличению количества завязей на кусте, особенно если летом выдалась холодная и дождливая погода. Фосфор. Помогает корневой системе потреблять полезные вещества из земли, участвует в процессе фотосинтеза. Кальций. Способствует процессу деления клеток, особенно полезен растениям на первоначальном этапе развития. Азот. Ускоряет процесс клеточного деления, что ускоряет рост и развитие помидоров. Магний. Считается основным элементом фотосинтеза.

Без правильной своевременной подкормки растения в теплице не смогут получить эти важные элементы. Полноценное питание помогает им противостоять грибковым заболеваниям, продлевает срок плодоношения.

ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ПОДКОРМКИ

При правильном внесении удобрений растения будут хорошо себя чувствовать, быстрее адаптируются, начнут активно развиваться. Необходимо соблюдать правила:

подкормку следует делать в утренние или вечерние часы;

днем можно вносить удобрения только в пасмурную погоду;

перед внесением подкормки грядки следует хорошо полить;

на одну лунку нужно готовить не менее 500 мл подкормки;

важны регулярные подкормки в теплице, примерно через 1-2 недели;

вносить удобрения надо при температуре 20-25 °С, в холоде не усваиваются фосфор и азот, при высокой температуре не формируется завязь;

рекомендуется регулярно проветривать теплицу;

в разные фазы роста применяют определенные виды подкормки;

нужно строго придерживаться рекомендаций по количеству удобрений в процентах, указанных в инструкции.

Особых умений для подкормки не требуются. Нужно соблюдать дозировку. При удобрении нельзя действовать по принципу «чем больше, тем лучше». Это может погубить растения.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТОМАТОВ

Можно проводить подкормку томатов народными средствами после высадки в теплицу. Они простые, доступные, не токсичные, показывают хорошие результаты.

Универсальным средством для помидоров считается луковая шелуха. Ее можно применять на всех этапах роста культуры. Отвар луковой шелухи способен укрепить корни, обеззаразить землю, предупредить развитие многочисленных болезней.

Для корневой подкормки необходимо взять луковую шелуху (1 стакан) и воду (1 ведро), смешать, довести до кипения, остудить и поливать.

Для опрыскивания приготовить раствор из расчета 2 стакана луковой шелухи на 1 стакан горячей воды. Смешать и оставить настаиваться 3-4 дня. Добавить к смеси еще 2 стакана воды и немного хозяйственного мыла для более стойкого прилипания к поверхности листьев.

Хорошая подкормка томатов после высадки в теплицу дрожжами. В них содержится много питательных элементов, усиливающих все части растений. Они быстро активизируют микроорганизмы, которые своей жизнедеятельностью структурируют почву.

Для дрожжевого раствора потребуется 100 г сырых дрожжей. Их надо развести в теплой воде (1 л), оставить настаиваться 3-4 часа. Получится концентрированная смесь, которую хватает на 5 ведер воды. Если взять сухие дрожжи (10 г), то их размешивают в 200 мл воды, добавляют сахар (5-10 г), также настаивают, потом разводят 10 литрами теплой воды.

Если постоянно сажать помидоры в теплицу, то почву нужно менять ежегодно.

Когда земля в теплице только продезинфицирована, но не внесены минералы, может возникнуть недостаток йода. Это грозит поздним плодоношением, склонностью к различным заболеваниям. Подкормка томатов после высадки в теплицу йодом проводится 2 раза.

Первый раз — распикированную рассаду после появления 4-5 листочка. Одну каплю йода растворяют в воде (3 л), поливают каждый стаканчик. В другой раз удобряют на этапе формирования плодовой кисти — 3 капли йода растворяют в воде (10 л). На каждый куст уходит по 1 литру раствора.

Хорошим удобрением считаются травяные настои. Их можно приготовить из любой травы, сорняков, которые растут на приусадебном участке. Лучшим компонентом такого настоя будет молодая крапива. В бочку объемом 100 л надо положить 9-10 кг травы, добавить 8-9 л коровьего навоза. Если его нет, то можно заменить 0,5 л старого варенья, кусочками хлеба.

Все залить ведром горячей воды, потом холодной, закрыть и оставить для брожения на 7 дней. Потом всыпать 1 л древесной золы, хорошо перемешать. Литр зеленой смеси разбавляют ведром воды, поливают томаты из расчета 1,5-2 л под каждый куст.

УДОБРЕНИЕ МОЧЕВИНОЙ

Полезно применять подкормки томатов после высадки в теплицу мочевиной. Она нужна для хорошего развития рассады, усиления корневой системы, повышения урожайности растений. Удобрение на 50 % состоит из азота. При его дефиците плоды подвергаются деформации, листья становятся желтыми, опадают. Достоинства мочевины:

полностью растворяется в воде;

лишние вредные вещества испаряются;

не способствует накапливанию нитратов в земле и плодах;

помогает росту вегетативной массы;

предупреждает развитие болезней.

Раствор удобрения для применения должен быть теплым, чтобы лучше усваивался растением. Обязательно нужно соблюдать дозировку. Превышение нормы способно привести к ожогу растения.

На 1 кв. м. достаточно 20 г мочевины. Для приготовления раствора для полива надо взять 20 г удобрения и 10 л воды. Для опрыскивания готовят другой раствор. На 30 г мочевины нужно 10 л воды. Можно 20 г удобрения и 5 л воды. На один куст уходит 1 л смеси.

УНИКАЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ

Опытные овощеводы делают подкормку томатов после высадки в теплицу йодом и молоком. Это помогает растениям активно расти, хорошо развиваться, защищаться от вредителей и большинства болезней.

В молоке много микроэлементов, полезных для роста томатов. В нем содержится кальций, калий, фосфор. В молоке есть лактоза, которая не по вкусу многим вредителям. После обработки на растении формируется пленка, которая спасает кусты от болезней.

Раствор готовится просто. Нужно взять ведро объемом 10 литров, налить сырое молоко (1 л), добавить йод (20 капель). Хорошо перемешать. Этим раствором опрыскать томаты в сухую погоду без ветра.

От фитофторы нужно развести в сыром молоке (1 л) йод (15 капель). Опрыскать кусты. Обработку можно проводить несколько раз. Помидоры будут расти лучше, молоко с йодом для них хорошее натуральное удобрение.

Молоко для этого рецепта надо брать домашнее, деревенское, а магазинное не подойдет.

СОВЕТЫ ПО ПОДКОРМКЕ

Опытные овощеводы по внешнему виду кустов могут определить, какого вещества не хватает растению. Новичкам следует прислушаться к советам агронома, чтобы своевременно подкормить томаты нужным составом.

При дефиците азота рост растений замедляется или совсем останавливается. Нижние листья желтеют, молодые на макушках блекнут. В этой ситуации поможет удобрение мочевиной. Томаты растут тонкими, сильно тянутся при дефиците кальция. Недостаток калия выдает себя скручиванием верхних листьев, проявлением темной каймы. Корневая система в таких случаях будет ослабленной, плоды сформируются маленького и среднего размера. Если не хватает фосфора, то нижняя сторона листьев становится синеватой. При дефиците железа листья бледнеют, а прожилки становятся интенсивного зеленого окраса.

Если томаты выглядят хорошими, правильно и быстро развиваются, то очередную подкормку можно пропустить или использовать менее концентрированный раствор, ведь передозировка удобрений негативно сказывается на почве и растениях.

Итоги

Помидоры хорошо выращивать в теплицах, большинство овощеводов так и делает. Но почву нужно постоянно удобрять, так как она быстро истощается. Подкармливать помидоры после высадки в теплицу надо несколько раз, иначе они будут плохо расти, начнут болеть, дадут плохой урожай. Народные средства удобрения простые, эффективные, не токсичны. Подкормку лучше вносить во влажную почву.

Источник: kleo