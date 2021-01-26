Когда можно высаживать огурцы в грунт в 2021 году по лунному календарю?

Луна оказывает большое влияние на все живое на нашей планете, в том числе и на огурцы

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ В ГРУНТ

При посадке огурцов в грунт нужно учитывать несколько факторов. Например, необходимо просчитывать периоды роста всходов. После замачивания семян первые ростки появляются на седьмой день. Остальные листочки начинают появляться также через каждые 7 дней. В течение месяца образуются бутоны.

Зная эти периоды появления огурцов из семян, нужно просчитать и спланировать посадку рассады по лунному календарю в грунт. Это занимает в среднем 40 дней.

Важной особенностью является различие в климате, которое надо обязательно учитывать. В южных районах дачники могут не ограничиваться в сроках высадки рассады в почву. В северных регионах нужно внимательно рассчитывать время от высадки рассады до высаживания в грунт.

Рассада может погибнуть при резком перепаде температуры. Для огурцов нужно много тепла и солнечного света. Высаживая рассаду в землю, надо выбирать освещенное место с хорошей защитой от ветров. Подходящими месяцами будут май, июнь.

Также следует учитывать сроки созревания различных сортов овощей. Для скороспелых, средне- и позднеспелых они значительно отличаются. Чтобы иметь на столе постоянно свежие огурцы, надо сажать разные виды.

КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЕ СРОКИ ДЛЯ ПОСАДКИ ОГУРЦОВ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ В 2021 ГОДУ

Огурцы имеют очень нежную корневую систему. Высаживая рассаду огурцов в благоприятные дни по лунному календарю, растениям обеспечивается защита, повышенная устойчивость к болезням и вредителям.

Лунный календарь

Для корневой системы огурцов пересадки нежелательны. Рекомендуется сразу высаживать их в открытый грунт.

Не стоит высаживать семена на рассаду в дни полнолуния, новолуния и затмения. В 2021 году такими днями будут 26 мая, 10 июня.

В южных районах семена высеваются на рассаду с середины апреля, в северных частях нашей страны в середине мая.

Таблица посадки огурцов на рассаду по лунному календарю 2021:

Апрель Благоприятные дни 8, 9, 14, 18, 19, 25, 26, 28 Неблагоприятные дни 11, 12, 13, 27 Май Благоприятные дни 5, 6, 7, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 Неблагоприятные дни 10, 11, 12, 26 Июнь Благоприятные дни 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 29,30 Неблагоприятные дни 9, 10, 11, 24

Регион

Огурцы – теплолюбивые растения. Они готовы к посеву, когда температура почвы и воздуха высокая и устойчивая, не существует риска возврата весенних заморозков. Для каждой климатической зоны нашей страны такой период наступает в разные месяцы.

Примерные сроки в зависимости от регионов:

Южные области страны (Краснодарский край, республика Крым, области Кавказа) начинают посадку семян в середине марта. В открытую почву высаживать рекомендуется в апреле. В Подмосковье на рассаду огурцы можно высаживать во второй половине апреля, так как в открытый грунт их получится высадить не ранее середины мая. В Сибири, на Урале высаживать семена рекомендуется в начале мая. В конце этого месяца уже можно высаживать рассаду в открытую почву. На Дальнем Востоке во второй половине мая уже устанавливается благоприятная погода для посадки семян. В средней полосе (Туле, Ярославле, Орле, Самаре) высевают огуречные семена в открытую почву с середины мая. В Ленинградской области в последних числах мая — начале июня рекомендуется высаживать огурцы в открытый грунт.

Следует учитывать особенности погоды, которая в последние годы заметно меняет календарные рамки сезонов. Ранней весной нужно начинать посадки немного заранее. Поздней весной не стоит торопиться с высадкой.

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КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ В ГРУНТ

Для хороших всходов, дружного роста и богатого урожая нужна правильная агротехника. На всех этапах выращивания овощей следует грамотно выполнять все действия, только тогда можно будет порадоваться результатам.

Подготовка семян

Огуречные семена обладают хорошей всхожестью. Они прорастают на 3-4-й день при температуре воздуха более 20°С.

Семена огурцов могут храниться в хороших условиях до 7 лет.

Собранные самостоятельно семена перед посевом надо проверить на всхожесть. Сначала на глаз отбирают крупные, ровные экземпляры без видимых повреждений, следов гнили, плесени. Затем проводят калибровку в солевом растворе. В воде (100 мл) растворяют обычную поваренную соль (3 г), смешивают с семенами. Через 10 минут проверяют результат.

Всплывшие семена непригодны для посева, их выбрасывают. Когда все семена всплывают, это значит, что они старые. Нужно попробовать их прорастить. Невсплывшие семена выдерживают 20 минут в растворе марганцовки (1%). Затем семена промывают теплой водой.

Для улучшения всхожести и укрепления растения семена можно замочить в растворе стимулятора роста на 12-24 часа (точное время указано в инструкции). Такими препаратами являются Эпин, Корневин.

Далее семена замачивают. На дно прозрачного стакана или контейнера укладывают несколько слоев марли (можно ватные диски). Аккуратно раскладывают семена, наливают немного воды, чтобы она их покрыла. Следует подписать семена, чтобы не перепутать сорта. Сверху их накрывают слоем марли, смачивают водой из пульверизатора, делают это регулярно, пока не появятся листочки.

Выбор места и подготовка грядки

Место нужно выбирать тщательно. Огурцы любят солнечный свет и тепло. Без этих условий урожайность резко снижается. Также надо соблюдать принцип севооборота. 2 года подряд на одном месте нельзя выращивать одну культуру. Земля начнет быстро истощаться.

Лучшими предшественниками огурцов считаются:

чеснок;

баклажаны;

капуста;

лук;

помидоры.

Можно применять способ смешанных посадок, то есть вместе с огурцами высаживать зелень, бобовые, редис, капусту. Важно соблюдать пространство в междурядьях. Если растениям не будет хватать места, то у них начнется недостаток питательных веществ. В результате они будут плохо развиваться, дадут маленький урожай.

Грядку надо готовить еще осенью, но можно заняться этим и весной, за 2-3 недели до посадки. Для грядки хорошо подойдет органика, например, коровяк, перегной (1 ведро на 1 кв. м.), компост. Если такой состав невозможно приготовить, то можно взять минеральные комплексы, развести по инструкции. Грядку надо перекопать на штык лопаты. Удобрения должны оказаться под слоем почвы.

Посадка

Предварительно надо подобрать схему посадки семян. На упаковке часто печатают желательные параметры. Если такой информации нет, то междурядья надо делать не менее 1 метра, между растениями расстояние от 25 см до35 см. Иногда делают сдвоенные ряды или устанавливают шпалеры.

По выбранной схеме делают бороздки на 5 см глубиной, обильно поливают, ждут впитывания влаги. В каждую точку по схеме размещают по 3 семечка. В дальнейшем слабые ростки удаляются. Сверху семечки закрывают слоем грунта на 3 см. Уплотнять землю не рекомендуется, это мешает появлению ростков.

Сверху грядка укрывается пленкой или агроволокном. Укрытие снимается после появления первых всходов. Поливать нужно только при пересыхании земли.

Гранулированные семена всходят все, поэтому их высаживают по одному.

УХОД ПОСЛЕ ПОСАДКИ

После прорастания семян поливать надо дважды в неделю отстоянной водой. Желательно не мочить молодые листочки. После полива рекомендуется рыхлить почву на глубину 2 см. Если провести мульчирование опилками, торфом, то рыхление не понадобится.

Через 1,5 месяца после появления ростков нужно провести удобрение. Можно подкормить настоем крапивы, разбавленным водой в соотношении 1:10. При внесении минеральных удобрений предварительно поливают и рыхлят почву.

Жара свыше +35°С губительна для огурцов. Для спасения посадок их надо накрыть спанбондом. Этот материал может спасти от солнечных ожогов.

Труд дачника отличается большим напряжением. Облегчить его способны опыт и знания. Например, полезно знать, когда сажать огурцы в открытый грунт в 2021 году по лунному календарю. Это поможет получить хороший урожай, прилагая меньше усилий.

Итоги

В выращивании огурцов можно выделить несколько важных фактов:

Существуют благоприятные дни для посадки огурцов в открытый грунт, это надо учитывать. В каждом регионе свои климатические сроки для посадки теплолюбивых овощей. Огурцы, высаженные сразу в грунт, оказываются крепче, чем выращенные через рассаду. Важно соблюдать агротехнику при выращивании овощей.

Источник: kleo