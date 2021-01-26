Как раскрыть духовные чакры для достижения гармонии и счастья в жизни

Духовные чакры называют также высокими чакрами, так как они расположены в области головы. За духовное развитие человека отвечают Аджна и Сахасрара.

Духовные чакры называют также высокими чакрами, так как они расположены в области головы

Духовное развитие для любого человека должно быть превыше всего. Как только мы перестаем развиваться в этом направлении, начинают появляться страхи, неуверенность и проблемы. Эксперты рассказали, какие чакры помогут вам оставаться собой.

Ранее эксперты уже рассказывали о том, как раскрыть любовную и финансовую чакру. Теперь настало время узнать о третьем типе чакр. Это не один, а сразу два центра, которые в совокупности работают на благо духовного развития человека.

Духовные чакры человека и их значение

Духовные чакры называют также высокими чакрами, так как они расположены в области головы. За духовное развитие человека отвечают Аджна и Сахасрара.

Аджна расположена в области между глаз в области лба, поэтому ее еще называют третьим глазом. Она отвечает за базовые чувства человека: слух, обоняние, зрение, осязание и вкус. Еще она отвечает за интуицию, что тоже немаловажно. Самая главная функция Аджны, согласно мнению экспертов, это связь человека с духовным миром. Слабость Аджны приводит к черствости человека, озлобленности, негативу, обострению вредных привычек.

Также Аджна имеет прямую связь с интеллектом человека, с его памятью. Когда она закрывается или работает не в полную силу, человек становится забывчивым, растерянным, несобранным. Люди с очень развитой лобной чакрой лишены стереотипного мышления, отлично понимают окружающих. Это, среди прочего, экстрасенсорная чакра, развитие которой помогает в ясновидении, предсказании будущего.

Вторая духовная чакра — Сахасрара. Она расположена выше других — на макушке. Если Аджна отвечает за связь с духовным миром, то Сахасрара отвечает за непосредственный духовный рост человека, его мудрость, формирование личного мнения. Также она помогает в развитии творческого потенциала. Слабая верхняя чакра лишает человека смелости и самолюбия.

Люди, у которых не развита данная чакра, не признают духовности этого мира. Они утопают в сомнениях и думают, что мир — это лишь деньги, власть, материальные ценности. Считается, что Сахасрара отвечает за интеллект человека, как и Аджна. Эти две чакры связаны между собой и поддерживают энергию друг друга. Хотя бы одна из них всегда должна быть сильной.

Как пробудить Сахасрару

Камни-талисманы: лучшими камнями для пробуждения верхней чакры человека являются нефрит, аквамарин, топаз.

Украшения и цвет одежды: из украшений стоит выделить изделия из золота. Лучшие цвета в одежде: фиолетовый и сиреневый.

Лучший аромат для пробуждения этой чакры — жасмин.

Сахасрару укрепляет обучение. Нужно постоянно учиться чему-то новому — изучать языки, искать новые увлечения и хобби. Когда человек бездельничает, данная чакра ослабевает. Стоит всегда помнить о том, что Сахасрара открывается дольше, чем любая другая чакра. Невозможно сделать ее сильнее за день, неделю или даже месяц. Нужно постоянно работать над ней. Очень хорошо на ее функционировании сказывается общение с интересными и мудрыми людьми, которые могут нас чему-то научить.

Как пробудить Аджну

Камни-талисманы: лучшими камнями для пробуждения лобной чакры человека являются цитрин, янтарь, авантюрин, турмалин и лазурит.

Украшения и цвет одежды: платиновые украшения являются самыми удачными для пробуждения данной чакры. Чтобы Аджна процветала, носите почаще одежду цвета индиго и других оттенков синего.

Лучший аромат для пробуждения этой чакры — мята.

В отличии от Сахасрары, Аджна активизируется очень быстро, но может так же быстро угасать. Самый лучший способ пробудить данную чакру — это заниматься духовными практиками. Это могут быть молитвы или медитации.

Очень хорошо на работу этих двух энергетических центров человеческого тела влияет буддийская медитация «Путь судьбы». Также стоит заниматься любимым делом, ставить новые цели и достигать их.

Источник: dailyhoro.ru