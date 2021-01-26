День Австралии отмечается 26 января: Традиции и история значимой даты

День Австралии — идеальное время надеть майку, шляпу, носки (да что угодно!) с австралийским флагом и носить это с нескрываемой гордостью.

День Австралии — национальный и любимейший праздник австралийцев

День Австралии (Australia Day) — национальный и любимейший праздник австралийцев — знаменует начало освоения Зеленого континента европейцами. 26 января 1788 года капитан Артур Филипп (Arthur Phillip) высадился в бухте Сиднея, поднял британский флаг и основал первую колонию — Новый Южный Уэльс.

Это произошло 18 лет спустя после открытия континента капитаном Джеймсом Куком.

Филипп назвал новое поселение «Сидней» по имени Томаса Тауншенда, первого виконта Сиднея, секретаря Британской империи в 1784—89 годах, который и отдал приказ отправить флот.

Первый флот состоял из двух военных кораблей — Сириуса и Сэпплая — и девяти товарных. Есть запись о том, что на кораблях находились 192 женщины-заключенные, 564 мужчины, 450 матросов, гражданский и военный персонал, 28 жен и 30 детей.

До 1808 года этот день отмечался как День первой высадки или День Основания. В 1818 году — на 30-летие колонии — губернатор Маккуаэри велел произвести салют из 30 орудий и дал государственным служащим выходной. Вскоре эту традицию переняли банки и многие общественные организации. В 1888 году все столицы колоний (за исключением Аделаиды) отпраздновали столетие высадки первого флота как День юбилея, а к 1935 году все штаты страны праздновали 26 января как День Австралии.

Долгое время официальный выходной приходился на понедельник, ближайший к 26 января. С 1994 года официальный выходной и все празднования приходятся именно на 26 января.

В День Австралии по всей стране воспроизводится высадка первого флота, проходят многочисленные регаты и парады. Празднование знаменуют многочисленные фейерверки. Самые большие световые шоу ежегодно проходят в третьем по величине городе страны — Перте.

В этот день в Сиднее стартует музыкальный фестиваль, в Аделаиде — матч по крикету. В Канберре проходит концерт живой музыки, а также вручение одной из самых почетных наград страны — Австралиец года. По традиции, с обращением к нации выступает премьер-министр.

День Австралии — идеальное время надеть майку, шляпу, носки (да что угодно!) с австралийским флагом и носить это с нескрываемой гордостью. А также самое время украсить дом шарами и флагами — чтобы он выглядел празднично. Есть и такая традиция: коллеги австралийцев, работающих за границей, дарят им в этот день подарки. Работникам-австралийцам разрешен долгий ланч или даже возможность уйти с работы пораньше.

В то время как для большинства австралийцев британского происхождения 26 января — праздник, многие аборигены воспринимают его как День траура. Как истинные хозяева земель, аборигены считают этот исторический факт началом утраты своих прав жить, как они жили в течение 40 тысяч лет. Поэтому коренные австралийцы сегодня прилагают все усилия, чтобы восстановить эти права и вернуть уважение к своей культуре и традициям.

Источник: calend.ru