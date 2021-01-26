День Республики в Индии отмечается 26 января 2021 года: Важные традиции и история даты

День Республики введен в Индии в 1950 году и отмечается ежегодно 26 января

День Республики (Republic Day) введен в Индии в 1950 году и отмечается ежегодно 26 января. Это национальный праздник, отмечающий принятие Конституции Индии и переход страны от статуса британского доминиона к республике.

Свою независимость от Великобритании Индия провозгласила 15 августа 1947 года. Две недели спустя был назначен специальный комитет для разработки Конституции страны, которая была принята в ноябре 1949 года и вступила в силу 26 января 1950 года.

День Республики празднуется самыми широкими слоями населения страны. Характерной чертой этого праздника является организация праздничных процессий в Дели, а также в столицах всех штатов. В Дели она проходит по центральному проспекту Радж Патх от Президентского дворца к Воротам Индии. Процессию образуют красочно оформленные платформы, представляющие многотысячным зрителям, собирающимся по обеим сторонам проспекта, различные штаты страны. В ней также участвуют колонны школьников, скаутов, народные танцоры, оркестры.

Этой процессии предшествует торжественный церемониал прибытия на Радж Патх президента и премьер-министра страны, а также военный парад войск столичного гарнизона, в ходе которого демонстрируется современное вооружение, а над Площадью Победы — Виджай-Чоук — проносятся эскадрильи самолетов индийских ВВС.

День Республики — праздник, к которому приурочиваются различного рода фестивали народных танцев и музыки, театральные представления и другие культурные мероприятия. В Дели в дни, непосредственно следующие за 26 января, на Национальном стадионе устраивается двухдневный фестиваль народных танцев, в котором участвуют представители практически всех штатов Индии.

Любопытным послесловием к празднованию Дня Республики в Дели является церемония «Сигнал отбоя», в которой участвуют гвардейцы президентской охраны в живописных мундирах чуть ли не времен наполеоновских войн. Она происходит на второй день после праздника на площади Виджай-Чоук в присутствии руководителей правительства и членов дипломатического корпуса.

На закате сводные армейские духовые оркестры исполняют и бравурные марши, и лирические произведения. Церемония своими корнями уходит в средневековье, когда на склоне дня войска прекращали боевые операции и трубили отбой. С последними лучами солнца затихает музыка, и темнеющее небо озаряется фейерверком.

Источник: calend.ru