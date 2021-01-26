Поздравления на Всемирный день таможенника 2021: В красивых стихах и прозе 26 января

Организация, которая теперь называется «Всемирная таможенная организация», насчитывает в своем составе 162 страны и продолжает развиваться.

С Международным днем таможенника - 26 января 2021 года

В 1983 году в мире впервые отпраздновали Международный день таможенника, приходящийся на 26 января. Этой датой мы обязаны довольно знаменательному событию: именно 26 января 1953 года открылась первая сессия Совета таможенного сотрудничества. Организация, которая теперь называется «Всемирная таможенная организация», насчитывает в своем составе 162 страны и продолжает развиваться. Любопытно, что со дня создания этой структуры и до времени, когда начали отмечать профессиональный праздник, прошло целых 30 лет. И именно тридцатилетний юбилей послужил толчком к решению — назначить день, который станет Международным днем таможенника.

С самого начала и до сих пор эта структура заботится — не только о солидарности таможенников по отношению к коллегам, но и о том, что общество помнило: таможенник делает нужное дело.

***

Если служишь на таможне,

То сегодня весел будь.

Праздник твой — и все возможно,

В том числе и отдохнуть!

Надо срочно расслабляться

(А работа подождет),

Петь, шутить и улыбаться,

Чтобы был удачным год!

Чтобы злая контрабанда

Испарилась, как вода,

И начальников команды

Были добрыми всегда!

***

В день таможенника смело

Я хочу поздравить тех,

Кто отлично знает дело



Свое — пусть вас ждет успех,Вы следите за порядком,Не допустите проблем,Пусть в жизни всё будет гладко,Жизнь не огорчит ничем,Вам здоровья пожелаю,Нервы пусть не подведут,Пусть вас грусть не посещает,Жизни радости — найдут!

***

Уважаемые таможенники, поздравляем с профессиональным праздником! Желаем вам спокойной работы, благополучной жизни и роста достатка! Пусть решительный настрой и ответственное выполнение службы Вас поднимает по карьерной лестнице, а страна безмерно гордится и благодарит!

***

Поздравляем со Всемирным днем таможни!

Он пройдет пусть гладко, без изъянов.

Запросто сегодня вам, ребята, можно

Дать себе побыть от счастья пьяным.



Радости пусть будет выше крыши,А успеха пусть — да хоть отбавляй.Ваши просьбы небо пусть услышит!От души начнем мы поздравлять,К вам направимся с открытками, цветами,Рады мы отметить праздник с вами,Уважаем мы таможенников сами.

***

Контрабанда не проедет,

Нарушитель не пройдет,

Находясь за то в ответе,

Пост таможенник блюдет!

Мы, таможенник, ведь знаем —

Труд твой важный и большой!

И сегодня поздравляем

Мы тебя со всей душой!

***

Таможенная служба

Опасна и трудна,

На службе интересов

Страны стоит она.

Таможенник на службе

Не дремлет и не спит,

Пусть будет контрабанде



Путь всегда закрыт.Празднует таможняСвой день международный,Успеху и удачеПусть будет путь свободный,Пусть будет на душеРадостно, светло,Счастью пусть таможняВсегда дает добро.

***

С Днем таможенника вас,

Сил, терпения вам, удачи,

Каждый день решать вам нужно

Очень сложные задачи.

Счастья в жизни вашей личной,

Чтоб сопутствовал успех,



Чтоб всегда встречал вас домаЗвонкий и веселый смех.

Не наскучит пусть работа,

Будет пусть азарт всегда,

Принесут пускай признание

Службы непростой года.

***

Всех, кто служит на таможне,



Поздравляем мы сейчас,Вы проводите досмотрНа границе каждый час,Труд ваш был всегда в почете,Вам желаем много силИ хотим, чтоб каждый день вамТолько радость приносил!

***

Ты — таможенник, а значит

Защищаешь всю страну,

И не может быть иначе —

Ты все время на посту,

А сегодня праздник важный

Отмечает вся страна,

Все тебя сейчас уважим,

Ведь таможня нам нужна,

Поздравляем мы сердечно,

С днем твоим тебя сейчас,

И желаем мы, конечно,

Чтоб все было — высший класс!

***

Пока у нас есть границы,

Нужны нам таможные лица,

Чтоб грузы проверить и лица,



Которые шлет заграница.

Сегодня мы вас поздравляем,

Улова большого желаем,

Чтоб счастье, как солнце светило,

Служить здесь комфортно вам было!

Любви вам, терпенья, удачи,

Решить все на свете задачи,

Достойно нести свою службу,



Но помня при этом и дружбу!

Пусть деньги на крыльях несутся,

За вами поклонники вьются,

А дом будет полною чашей,

И радостью полнится вашей!

***

С Днем таможенника вас

От души я поздравляю,



Контролировать товарНа границе пожелаю.

Пусть любовь, достаток, счастье

Ваш кордон пересекают,

А объем добра, веселья

Неуклонно возрастает.

Ну а если быть серьезным,

То желаю силы вам,



Пусть не будет в жизни личнойНеприятностей и драм.

Источник: pozdravok.ru