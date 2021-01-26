Что можно и нельзя делать 26 января в Ермилов день? Можно ли работать сегодня

Ермилов день принято проводить дома, за домашними делами и в кругу семьи: такие планы и общение наиболее благоприятны.

В православном церковном календаре это день почтения памяти мучеников Ермила и Стратоника

Народный праздник Ермилов день приходится на 26 января каждого года. В православном церковном календаре это день почтения памяти мучеников Ермила и Стратоника.

Что нужно делать в Ермилов день

Главные традиции 26 января — избавление от болезней и бессонницы при помощи кошки.

Большое внимание уделяется кошкам. Считается, что они могут вылечить болезнь. Если больной сядет там, где любит это домашнее животное, то он поправится. Если ребенок плохо спит, то перед сном в его кроватку садят кошку.

Ермилов день принято проводить дома, за домашними делами и в кругу семьи: такие планы и общение наиболее благоприятны.

В этот день запрещено работать.

Что нельзя делать в Ермилов день

В этот день нельзя обижать кошек. Безусловно, в любой день нельзя обижать животных, но 26 января стоит не просто не обижать, но и побаловать своего домашнего любимца или покормить бездомного кота. Так ты почтишь память о Ермиле и его верной четырехлапой подруге.

Также не стоит умываться до часу дня.

Конфликтовать. В этот день стоит простить своих обидчиков, а не ввязываться в ссоры. Спокойствие должно стать постоянным спутником каждого 26 января.

Болтать. Подбирай слова тщательнее, не сплетничай, не разноси не правдивые слухи в целом старайся говорить по делу.

Приметы в Ермилов день

Многие народные приметы на 26 января связаны с кошками и собаками.

Если лес трещит, то мороз продержится ещё долго.

Если лес шумит, ожидается снег и оттепель.

Круг вокруг луны – к метели.

Кошка мордочку прячет – к морозу, лижет лапу – к солнечной погоде, по половицам катается – к теплу.

Если кошка скребет когтями пол – к метели, стену – к ненастью.

Котик вверх животом ложится и потягивается – к теплу.



Кошка села на подоконник и смотрит в окно – к оттепели.Собака лежит, свернувшись калачиком – к холодам, вытянулась – к теплу.Слабая тяга в печи – к теплу, сильная – к морозу.Синица возле окна щебечет – к ранней весне.Кто в этот день подаст семь милостынь, тому простятся семь грехов.Сны увиденные в ночь с 25 на 26 января, а также днём 26 января – пустые, не стоит придавать им значение.

Источник: ysia.ru