Лунный календарь огородника и садовода на 27 января 2021 года

Всё посеянное в этот период всходит медленно. У саженцев развиваются хорошие корни, но слабая надземная часть, склонная к полеганию.

Луна в знаке Рак. Самый плодородный и наиболее продуктивный знак зодиака

Календарь огородника и садовода 27 января 2021 года, сегодня, или на интересующую Вас дату по лунному календарю огородника и садовода. Какая фаза Луны, видимость, восход, закат и вхождение Луны в знак зодиака Вы можете посмотреть на этой странице, а еще все о посадке растений и ухода за ними на весь месяц в лунном календаре огородника и садовода на январь 2021 года. А также благоприятные и неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений, в том числе комнатных и ухода за ними на сегодня или на любую другую дату.

Характеристики Луны на 27 января 2021 года

На дату 27.01.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 15 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 98%. Восход Луны в 14:50, а закат в 08:13.

Хронология лунных дней

15 лунный день c 13:51 26.01.2021 по 14:50 27.01.2021

16 лунный день c 14:50 27.01.2021 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 27 января 2021

Луна в знаке зодиака Рак (+)

Луна в знаке Рак. Самый плодородный и наиболее продуктивный знак зодиака. Благоприятствует развитию низкорослых растений и неудобен для высокорослых, так как придает стеблю лишь среднюю прочность, дает обильный урожай, но не подлежащий хранению и непригодный для семенных целей, хотя плоды достаточно вкусные.

Всё посеянное в этот период всходит медленно. У саженцев развиваются хорошие корни, но слабая надземная часть, склонная к полеганию. Урожай дают обильный, но под его тяжестью хрупкие стебли часто ломаются. Плоды получаются очень сочными, поэтому долго храниться не могут.

Благоприятно в раке:

замачивание семян;

посев и посадка, пересадка большинства растений, особенно однолетников, на высокий урожай, но не для хранения и не на семена;

посев и посадка декоративно-лиственных растений;

рыхление, полив, прививки;

подкормки минеральная и органическая корневая;

закладка компоста;

заготовка листьев лекарственных растений;

уборка вершков на длительное хранение;



заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможны в Раке посев и посадка следующих культур:

овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, брокколи, брюссельская, кольраби, красная, пекинская, савойская, цветная), картофель, лук (батун, латук, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, патиссоны, перец сладкий, редька, свекла, томат, тыква;

пряно-зеленых: артишок, базилик, кориандр, кресс-салат, мята, мелисса, сельдерей, спаржа, укроп, фенхель, цикорий, чабер, шпинат, щавель;

плодово-ягодных: виноград, груша, земляника, калина, малина, рябина, слива, смородина, шиповник, яблоня;

полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, подсолнечник, ячмень;

цветов: астра, василек, георгин, гиацинт, гладиолус, гвоздика, душистый горошек, календула, клематис, крокусы, лилейные, мак, маттиола, настурция, незабудка, маргаритка, роза, фиалка, хризантема, цинния, шалфей;

укоренение, пересадка, обрезка комнатных растений: агава американская и нитеносная, аглаонема скромная, аир злаковидный, гастерия бородавчатая, диффенбахия прелестная, каланхоэ (войлочное, бехарское), пахивитум яйценосный, молодил кровельный и паутинистый, очиток (Адольфа, краснокраплённый, Моргана, толстолистный), хавортия жемчугоносная и шахматная, эчеверия (горбатоцветковая, Деренберга, сизая, щетинистая).

Не благоприятно в раке:

посев, посадка и пересадка травянистых, древесных, клубневых, вьющихся и ампельных растений;

применение ядохимикатов;

уборка корнеплодов, клубнеплодов, так как они будут слишком водянистыми и приобретут неприятный запах и вкус;

выпечка;

вынимать из бочки капусту, т.к. увеличивается опасность образования бактерий.

15 лунный день (+)

27 января 2021 года в 12:00 — 15 лунный день. Один из максимально насыщенных энергией дней. Этот день вполне благоприятен для работы в огороде и саду.



Рекомендуется в 15 лунный день:

рыхление земли, окучивание, подкормка;

уборка урожая.

Не рекомендуется в 15 лунный день:

обрезка, пикировка, прищипка, прививка и пасынкование растений.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:

посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;

посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;

обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;

прививка.

На растущей Луне не благоприятно:

Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.

Влияние дня недели (+)

День недели - среда. Этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.

Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.

Источник: mirkosmosa.ru