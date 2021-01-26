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Доктор Мясников назвал привычку, куда более опасную курения сигарет

08:30 26.01.2021 Фото: pixabay.com
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Самое вредное в курении с точки зрения возникновения крайне опасного последствия - рака легких - вдыхание мелких частиц, которые появляются в процессе сгорания.

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Кальян вреднее сигарет, заявил теледоктор Александр Мясников

Кальян вреднее сигарет, заявил Главный врач ГКБ имени Жадкевича (ГКБ №71) и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

"Когда мы курим кальян, мы вдыхаем вредных веществ ровно столько, как если бы мы выкурили полторы пачки сигарет", - отметил доктор, добавив, что речь идет о 45-минутном сеансе курения кальяна.

Самое вредное в курении с точки зрения возникновения крайне опасного последствия - рака легких - вдыхание мелких частиц, которые появляются в процессе сгорания.

"Безопасной формы курения нет. Трубки, сигары - это все равно вредно. Те микрочастицы сгорания, которые остаются в полости рта, провоцируют онкологию полости рта", - отметил Александр Мясников.

Ранее специалисты Минздрава РФ предупредили, что курение кальянов способствует распространению COVID-19, а также туберкулеза и холеры.

кальян курение пропагандист теледоктор Александр Мясников
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